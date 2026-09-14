「バグだろ!?」YouTuberかっつーも仰天、「朝ファミマのコンビ割」250円(税込)！9月15日(火)から対象の商品と飲料をセットで買うと「めっちゃおトクに」
朝ごはんを食べずに家を出て、会社に着くまでにコンビニで調達する。そんな出社前のルーティンがめちゃくちゃおトクになるキャンペーンが9月15日（火）からスタートします。
その名も「朝ファミマのコンビ割」。
朝5時から11時までの間、対象の”おむすびまたはパン”全13種と、対象の”お茶・紅茶またはコーヒー”全9種をセットで買うと、なんと250円(税込)になっちゃうんです。
ファミマといえば、2021年の創立40周年、コンビニ元祖として始まった、お値段そのままで「増量作戦」が名物になっていますが、またまた物価高時代にぶっ刺さりそうな雰囲気です。
今回、キャンペーンの可能性を探るべく、チャンネル登録者数約130万人を誇る人気YouTuberのかっつーさんが、ファミリーマートの「朝ファミマのコンビ割」を体験しました。
大声で元気よく登場した、かっつーさん。YouTubeの仕事は夜型になりがちですが、SNS運用などの会社を立ち上げたことで、朝の忙しさが増し、ファミマのヘビーユーザーになっているそうです。
まさに「朝ファミマのコンビ割」を体験してもらうには、うってつけの人物です。
というわけで、テーブルには「朝ファミマのコンビ割」の対象商品全21種がズラリと並べられています。
対象の”おむすびまたはパン”は、定番で人気の高いおむすび5種と、惣菜パンから菓子パンまで幅広い8種類のパンが対象となり、合計13種になります。
また、対象の飲料は、ファミリーマート自社ブランドのファミマルブランドで人気なお茶・紅茶5種、コーヒーは2026年6月に新型コーヒーマシンの導入で話題となったアイスコーヒーSを含む4種が対象となり、全9種です。ここからかっつーさんに、シーン別の組み合わせを選んでもらいます。
最初に手が伸びたのは、手巻 紅しゃけと、アイスコーヒーS。迷いのない手つきです。
おむすびを頬張りながら、「のりがパリパリでうまい。朝のしゃけは沁みる」と笑顔がこぼれます。
一方、コーヒーも、YouTuberの必需品だといいます。
「基本、コーヒーを用意してから作業に入るんですよ。ずっと集中していないといけないので、手放せないですね。知り合いの人気YouTuberなんかは、飲み終わったカップが何十個もあるのを見たこともあります（笑）」
特にかっつーさんのお気に入りは、冷たいアイスのほう。朝から会議などが入っているときは、頭のスイッチを入れるためにも重宝しているそうです。
ファミマでは2026年6月1日までに、全店舗のコーヒーマシンが新型になりました。かっつーさんによると、味だけでなく、「マシンからカップを取り出しやすくなった」といい、機能面も気に入っているようです。
続いて、「外したくないプレゼンの日用」として選んだのが、手巻 辛子明太子と、Family’s BOSS ラテ 450mlでした。
今回はそんなピリリとしたおむすびに、甘めのカフェラテを合わせてきました。
ちなみに、「手巻 紅しゃけ」と「手巻 辛子明太子」はいずれも税込で235円。ということは、一緒に買った飲み物は実質15円ということに…。
「本当にプライベートブランドがないとできないですよね。ありがたいです」と改めてコスパの良さに驚いた様子です。
最後の組み合わせは、「生コッペパン（たまご）」と「緑茶 600ml」。王道に見えるこのセットですが、これはかっつーさんにとって、ちょっとした冒険だったようで…。
特にボリュームは、想像通りすごかったようです。
キャンペーン対象には、ほかにも惣菜パンや菓子パンが計8種。ラインアップを眺めながら、かっつーさんの目が輝きます。
毎日決まった組み合わせで生活のリズムをつくるのも良し、この機会だからこそ、普段とはちょっと違うものを試してみるのも良し。
「朝ファミマのコンビ割」を体験してみて、「ファミマがすごくなっている！」とかっつーさん。
「すごさ」は、250円(税込)という金額だけでなく、朝5時から11時までというキャンペーンの時間帯にも感じるそうです。
朝はギリギリまで寝ていたいもの。「朝ファミマのコンビ割」は健康にも、仕事の能率にも、お財布にも優しいキャンペーンになりそうです。
・キャンペーン詳細はこちらから！
https://www.family.co.jp/campaign/spot/2609_asafamima_cp_mxSa28FC.html
※本施策は沖縄県等一部地域では実施されていません。
※鹿児島県の一部地域・店舗では、一部組み合わせのセット価格が265円（税込）となります。また、対象商品の名称・規格・パッケージも一部異なります。
※ 地域・店舗によっては、一部商品を取り扱っていない場合がございます。
※ 他のセール・割引券・引換券・回数券との併用はできません。
その名も「朝ファミマのコンビ割」。
朝5時から11時までの間、対象の”おむすびまたはパン”全13種と、対象の”お茶・紅茶またはコーヒー”全9種をセットで買うと、なんと250円(税込)になっちゃうんです。
※本施策は沖縄県等一部地域では実施されていません。
※鹿児島県の一部地域・店舗では、一部組み合わせのセット価格が265円（税込）となります。また、対象商品の名称・規格・パッケージも一部異なります。
※ 地域・店舗によっては、一部商品を取り扱っていない場合がございます。
※ 他のセール・割引券・引換券・回数券との併用はできません。
※鹿児島県の一部地域・店舗では、一部組み合わせのセット価格が265円（税込）となります。また、対象商品の名称・規格・パッケージも一部異なります。
※ 地域・店舗によっては、一部商品を取り扱っていない場合がございます。
※ 他のセール・割引券・引換券・回数券との併用はできません。
ファミマといえば、2021年の創立40周年、コンビニ元祖として始まった、お値段そのままで「増量作戦」が名物になっていますが、またまた物価高時代にぶっ刺さりそうな雰囲気です。
今回、キャンペーンの可能性を探るべく、チャンネル登録者数約130万人を誇る人気YouTuberのかっつーさんが、ファミリーマートの「朝ファミマのコンビ割」を体験しました。
朝ご飯のセットが「250円(税込)ってバグでしょ」
「ファミリーマートさんの本社に潜入。よしっ！ よしっ！ よしっ！」
大声で元気よく登場した、かっつーさん。YouTubeの仕事は夜型になりがちですが、SNS運用などの会社を立ち上げたことで、朝の忙しさが増し、ファミマのヘビーユーザーになっているそうです。
「人と会わなきゃいけない時間とか、プレゼンの時間って、だいたい午前中じゃないですか。通勤経路にあるファミマには、ほぼ毎日通っていて、大体おむすびとコーヒーを買っています」
まさに「朝ファミマのコンビ割」を体験してもらうには、うってつけの人物です。
「最初にお話を聞いたとき、『250円(税込)ってバグでしょ』って思いました。普段から買っているからこそ、この割引がめちゃくちゃありがたい！って感じます。しかもいま、何もかも金額として高いじゃないですか。このご時世にいいのかな、って思っちゃいました（笑）」
「朝のしゃけは沁みる」新しくなったコーヒーをおともに
というわけで、テーブルには「朝ファミマのコンビ割」の対象商品全21種がズラリと並べられています。
対象の”おむすびまたはパン”は、定番で人気の高いおむすび5種と、惣菜パンから菓子パンまで幅広い8種類のパンが対象となり、合計13種になります。
また、対象の飲料は、ファミリーマート自社ブランドのファミマルブランドで人気なお茶・紅茶5種、コーヒーは2026年6月に新型コーヒーマシンの導入で話題となったアイスコーヒーSを含む4種が対象となり、全9種です。ここからかっつーさんに、シーン別の組み合わせを選んでもらいます。
最初に手が伸びたのは、手巻 紅しゃけと、アイスコーヒーS。迷いのない手つきです。
「いつも買ってるので、つい（笑）」とかっつーさん。手巻 紅しゃけが大好物なんだそうです。
おむすびを頬張りながら、「のりがパリパリでうまい。朝のしゃけは沁みる」と笑顔がこぼれます。
「普段ならコーヒーだけしか買えないかもしれない金額で、朝ご飯のおむすびも同時に買えるのはめちゃくちゃおトクですね」
一方、コーヒーも、YouTuberの必需品だといいます。
特にかっつーさんのお気に入りは、冷たいアイスのほう。朝から会議などが入っているときは、頭のスイッチを入れるためにも重宝しているそうです。
「歩きながら飲んだりもします。最近、ファミマのコーヒーマシンが新しくなって、より飲みやすくなったんですよ」
ファミマでは2026年6月1日までに、全店舗のコーヒーマシンが新型になりました。かっつーさんによると、味だけでなく、「マシンからカップを取り出しやすくなった」といい、機能面も気に入っているようです。
プライベートブランドの「パワー」を実感
続いて、「外したくないプレゼンの日用」として選んだのが、手巻 辛子明太子と、Family’s BOSS ラテ 450mlでした。
「明太子ってピリッとするじゃないですか。あれでシャキッとするんですよね。いつもは、気分に合わせて紅しゃけと使い分けてます」
今回はそんなピリリとしたおむすびに、甘めのカフェラテを合わせてきました。
「ブラックを飲むことが多いんですが、甘いコーヒーもいいですね。シャキッとしたところに、糖分を入れてアゲて、集中力アップのイメージです」
ちなみに、「手巻 紅しゃけ」と「手巻 辛子明太子」はいずれも税込で235円。ということは、一緒に買った飲み物は実質15円ということに…。
「本当にプライベートブランドがないとできないですよね。ありがたいです」と改めてコスパの良さに驚いた様子です。
「ボリュームがヤバい」しっとりもちもちの生コッペパン
最後の組み合わせは、「生コッペパン（たまご）」と「緑茶 600ml」。王道に見えるこのセットですが、これはかっつーさんにとって、ちょっとした冒険だったようで…。
「普段はパンってあんまり買わないんですよ。ファミマに来ても、反射的におむすびを買っちゃうので。ただ、これは見るからにボリュームがありそうで気になりました」
「…あ、たまご濃厚すぎ！ パンもめっちゃもちもち！」
特にボリュームは、想像通りすごかったようです。
「普段買わないから気付かなかったけど、ボリュームがヤバいですね。お腹にたまりそうです。あと、僕、やわらかい食べ物が好きなんで、このコッペパンは気に入りました」
キャンペーン対象には、ほかにも惣菜パンや菓子パンが計8種。ラインアップを眺めながら、かっつーさんの目が輝きます。
「『ファミマ・ザ・カレーパン』、食べてみたいですね。あと、小さいころは週末の朝食がパンで、甘いパンをよく食べていました。メロンパンが好きだったので、『バタークロワッサンメロンパン』も気になります。休みの日はそういう使い方もいいですね」
毎日決まった組み合わせで生活のリズムをつくるのも良し、この機会だからこそ、普段とはちょっと違うものを試してみるのも良し。
「『今日はこうしてみようかな』って、朝がちょっと楽しくなるかもしれないですね。税込250円なら冒険できるし、組み合わせもいろいろ試せそうです」
物価高に逆行「ファミマがすごくなっている」
「朝ファミマのコンビ割」を体験してみて、「ファミマがすごくなっている！」とかっつーさん。
「物価高で、食べ物がちょっと小さくなったり、高くなったりしがちじゃないですか。そんな中で、ファミマは逆に『あれ、なんか大きくなってる』など、なんかいつもおトクなキャンペーンをしている感覚があります」
「すごさ」は、250円(税込)という金額だけでなく、朝5時から11時までというキャンペーンの時間帯にも感じるそうです。
「予定がなければ、僕、起きるのが10時くらいなんですよ。だからめっちゃ助かる。ブランチとして使ってもいいですよね。読者や視聴者の皆さんはもちろん、朝収録もあると思いますし、YouTuberにもおすすめです（笑）」
朝はギリギリまで寝ていたいもの。「朝ファミマのコンビ割」は健康にも、仕事の能率にも、お財布にも優しいキャンペーンになりそうです。
・キャンペーン詳細はこちらから！
https://www.family.co.jp/campaign/spot/2609_asafamima_cp_mxSa28FC.html
※本施策は沖縄県等一部地域では実施されていません。
※鹿児島県の一部地域・店舗では、一部組み合わせのセット価格が265円（税込）となります。また、対象商品の名称・規格・パッケージも一部異なります。
※ 地域・店舗によっては、一部商品を取り扱っていない場合がございます。
※ 他のセール・割引券・引換券・回数券との併用はできません。
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