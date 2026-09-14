「バグだろ!?」YouTuberかっつーも仰天、「朝ファミマのコンビ割」250円(税込)！9月15日(火)から対象の商品と飲料をセットで買うと「めっちゃおトクに」

※本施策は沖縄県等一部地域では実施されていません。

※鹿児島県の一部地域・店舗では、一部組み合わせのセット価格が265円（税込）となります。また、対象商品の名称・規格・パッケージも一部異なります。

※ 地域・店舗によっては、一部商品を取り扱っていない場合がございます。

※ 他のセール・割引券・引換券・回数券との併用はできません。 ※本施策は沖縄県等一部地域では実施されていません。※鹿児島県の一部地域・店舗では、一部組み合わせのセット価格が265円（税込）となります。また、対象商品の名称・規格・パッケージも一部異なります。※ 地域・店舗によっては、一部商品を取り扱っていない場合がございます。※ 他のセール・割引券・引換券・回数券との併用はできません。

朝ご飯のセットが「250円(税込)ってバグでしょ」

「ファミリーマートさんの本社に潜入。よしっ！ よしっ！ よしっ！」

「人と会わなきゃいけない時間とか、プレゼンの時間って、だいたい午前中じゃないですか。通勤経路にあるファミマには、ほぼ毎日通っていて、大体おむすびとコーヒーを買っています」

「最初にお話を聞いたとき、『250円(税込)ってバグでしょ』って思いました。普段から買っているからこそ、この割引がめちゃくちゃありがたい！って感じます。しかもいま、何もかも金額として高いじゃないですか。このご時世にいいのかな、って思っちゃいました（笑）」

「朝のしゃけは沁みる」新しくなったコーヒーをおともに

「いつも買ってるので、つい（笑）」とかっつーさん。手巻 紅しゃけが大好物なんだそうです。

「普段ならコーヒーだけしか買えないかもしれない金額で、朝ご飯のおむすびも同時に買えるのはめちゃくちゃおトクですね」

朝ごはんを食べずに家を出て、会社に着くまでにコンビニで調達する。そんな出社前のルーティンがめちゃくちゃおトクになるキャンペーンが9月15日（火）からスタートします。その名も朝5時から11時までの間、対象の”おむすびまたはパン”全13種と、対象の”お茶・紅茶またはコーヒー”全9種をセットで買うと、なんと250円(税込)になっちゃうんです。ファミマといえば、2021年の創立40周年、コンビニ元祖として始まった、お値段そのままで「増量作戦」が名物になっていますが、またまた物価高時代にぶっ刺さりそうな雰囲気です。今回、キャンペーンの可能性を探るべく、チャンネル登録者数約130万人を誇る人気YouTuberのかっつーさんが、ファミリーマートの「朝ファミマのコンビ割」を体験しました。大声で元気よく登場した、かっつーさん。YouTubeの仕事は夜型になりがちですが、SNS運用などの会社を立ち上げたことで、朝の忙しさが増し、ファミマのヘビーユーザーになっているそうです。まさに「朝ファミマのコンビ割」を体験してもらうには、うってつけの人物です。というわけで、テーブルには「朝ファミマのコンビ割」の対象商品全21種がズラリと並べられています。対象の”おむすびまたはパン”は、定番で人気の高いおむすび5種と、惣菜パンから菓子パンまで幅広い8種類のパンが対象となり、合計13種になります。また、対象の飲料は、ファミリーマート自社ブランドのファミマルブランドで人気なお茶・紅茶5種、コーヒーは2026年6月に新型コーヒーマシンの導入で話題となったアイスコーヒーSを含む4種が対象となり、全9種です。ここからかっつーさんに、シーン別の組み合わせを選んでもらいます。最初に手が伸びたのは、手巻 紅しゃけと、アイスコーヒーS。迷いのない手つきです。おむすびを頬張りながら、「のりがパリパリでうまい。朝のしゃけは沁みる」と笑顔がこぼれます。一方、コーヒーも、YouTuberの必需品だといいます。