「本当に腕を折る」高須幹弥が朝倉未来vs青木真也の対戦予想で語る寝技の恐ろしさと現実
高須幹弥（高須クリニック）氏が自身のYouTubeチャンネルで「【超RIZIN5】朝倉未来VS青木真也ガチ予想します！」を公開した。動画では、格闘技イベントでの対戦が話題となっている朝倉未来選手と青木真也選手の試合展開について、自身の見解と予想を熱く語っている。
高須氏は、両選手の昔からの大ファンであり、「どっちも負けてほしくない」という本音を漏らしつつも、視聴者からのリクエストに応える形で勝敗予想を展開した。結論として「5分3ラウンドフルで戦って判定で朝倉未来の勝利」と予想。青木選手のKO負けや朝倉選手が一本を取られる姿を見たくないという希望的観測も含まれていると前置きしつつ、具体的な試合展開を緻密に分析した。
動画内で高須氏は、朝倉選手が青木選手の寝技に付き合わず、テイクダウンを防ぎながら打撃で攻め続ける展開になると指摘。青木選手の変則的なグラップリング技術を高く評価し、「腕を折りにいく覚悟だと言われているが、本当に折る」とその危険性を強調した。一方で、朝倉選手もクレベル・コイケ戦以降、柔術のトレーニングを徹底して積んでおり、トップクラスの選手と練習しても極められないほどのディフェンス力を身につけていると評価した。
ストライカーとグラップラーという「対極の選手同士の対決」の面白さを語る高須氏。予測不能な展開に期待を寄せつつ、朝倉選手が相手のペースに巻き込まれず判定勝利を収めるという熱い見解で動画を締めくくった。
高須氏は、両選手の昔からの大ファンであり、「どっちも負けてほしくない」という本音を漏らしつつも、視聴者からのリクエストに応える形で勝敗予想を展開した。結論として「5分3ラウンドフルで戦って判定で朝倉未来の勝利」と予想。青木選手のKO負けや朝倉選手が一本を取られる姿を見たくないという希望的観測も含まれていると前置きしつつ、具体的な試合展開を緻密に分析した。
動画内で高須氏は、朝倉選手が青木選手の寝技に付き合わず、テイクダウンを防ぎながら打撃で攻め続ける展開になると指摘。青木選手の変則的なグラップリング技術を高く評価し、「腕を折りにいく覚悟だと言われているが、本当に折る」とその危険性を強調した。一方で、朝倉選手もクレベル・コイケ戦以降、柔術のトレーニングを徹底して積んでおり、トップクラスの選手と練習しても極められないほどのディフェンス力を身につけていると評価した。
ストライカーとグラップラーという「対極の選手同士の対決」の面白さを語る高須氏。予測不能な展開に期待を寄せつつ、朝倉選手が相手のペースに巻き込まれず判定勝利を収めるという熱い見解で動画を締めくくった。
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