【スクープ！】「再生の道」前代表・石丸伸二　ロングヘア美女との「お泊まり現場」撮った

恋リア出演でプライベートも大注目な時に……

「恋とは何ぞやという定義から始めねばならない」

恋愛リアリティ番組『恋愛病院』（ＡＢＥＭＡ）で石丸伸二氏（44）が放った言葉だ。その理屈っぽさが邪魔をしたのか、番組内で恋人をゲットすることはできなかったのだが、そこは30代で首長を務めたキレ者。リアルライフでは美女と着実に距離を縮めていた。

８月30日、石丸氏がアンバサダーを務める『広島神楽 東京特別公演』が東京・赤坂の草月ホールで開催された。終演後、スタッフらと開いた打ち上げの会場から一行が出てきたのは深夜11時ごろ。石丸氏の横にはファーストサマーウイカ似のロングヘア美女がピタリと寄り添っていた。美女と話す石丸氏はちょっと見たことがないほど楽しそうだ。

その後、スタッフに見送られると、自然な流れで美女とタクシーに乗りこみ、向かったのは都内のデザイナーズマンション。下車すると、二人はまっすぐエントランスに入っていった。

「彼女は石丸氏が代表を務めていた政治団体『再生の道』の元事務職員・Ａさんです。昨年７月の参院選の前から党の広報などを務めていました。明るく気立てのいい人で、30代後半と年齢も石丸氏と近いこともあり、気が合ったようです。昨年９月に石丸氏が団体の代表を降りてからは、彼の個人秘書をやっています」（『再生の道』党関係者）

二人が入ったマンションは石丸氏が東京で事務所兼拠点としている場所のようだ。立派な寝室もあり、室内のライトは大半が間接照明というオシャレな造り。この夜、終電の時間を過ぎても二人がマンションから出てくることはなかった。

「Ａさんの住まいは都内にありますが、わざわざ石丸さんの拠点で一夜を共にしたということでしょう。この前日も二人はそのマンションに泊まっていたようです。二人が秘書と政治家という関係を超えた仲であることは確かです。『恋愛病院』の中で石丸さんは、『自分の子供がほしいとは思わないが、子育てはしてみたい』とこぼしています。Ａさんはシングルマザーですから、そのことを念頭に置いた発言だったのかもしれません」（石丸氏の知人）

Ａさんがマンションを後にしたのは、お泊まりの翌日の昼12時ごろだった。

Ａさんは、石丸氏がようやく見つけた恋人なのか。本誌が二人きりで一晩を過ごしたこと、そしてＡさんは恋人なのかということについて石丸氏に質問状を送ったところ、次のような回答が届いた。

「まず、恋人の定義について教えて頂いてよろしいでしょうか」

と石丸氏らしい枕詞の後に、

「仕事上の付き合いがあり、信頼できる人の一人です」

と続き、”関係性”を否定しなかった。

信頼できるＡさんの存在を支えに、石丸氏が再び政治の表舞台に立つ日は来るか?

9月10日発売の『FRIDAY 9月25日号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、石丸氏が出馬を狙う福岡市長選や本人のコメントを詳報している。

『FRIDAY』2026年9月25日号より