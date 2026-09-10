“閉山日”前日の富士山で混乱 大雨で車両通行止めの道を「さらに3時間歩いた」下山客も 遭難事故相次ぎ「これ以上死者出したくない」
富士山へと続く道路で、土砂崩れが発生した。地元自治体が登山を中止するよう呼びかけるなど、10日の閉山日を前に、現地では混乱が広がっている。
公式Xで登山中止呼びかけ
9日朝、富士山の御殿場口5合目は、横殴りの雨に見舞われていた。
静岡県公式Xより：
大変危険です！命を守る行動をお願いします！
9日朝、麓の駐車場でも土砂崩れが発生していた。
あす「閉山日」を迎える富士山に、大雨の余波と混乱があった。
リポート：
富士宮5合目へと続く道路です。バスやタクシーを含め、全ての車両が通行止めとなっています。
メインルートのひとつ、富士宮口へとつながる「富士山スカイライン」が9日、雨量規制で車両通行止めになっていた。
－－上の山の状況はどうだった？
下山した人：
（首を振って）もう前も見えなくて、暴風で大雨で。
悪天候のなか、何度も転びながら、やっとの思いで山を降りたというこの男性。しかし…。
下山した人：
下山して「ああやっと帰れる、バスに乗って帰れる」と思ったんですけど、さらに3時間かけて（車両通行止めの道を）歩いてきました。
バス待ち下山客“長蛇の列”
さらにもう一つのメインルート、山梨県の吉田口へとつながる「富士スバルライン」も、通行止めになっていた。
理由のひとつは、大雨の影響で土砂が流出していたことだ。
5合目では、迎えのバスを待つ下山客の“長蛇の列”ができていたという。
女性：
もう数え切れないくらいの（人）。100（人）は絶対います。200（人）とか300（人）とか。
この女性は8日、登頂を諦め、途中の8合目で引き返してきたという。
女性：
風とか雨とか凄くて、台風の中にいるみたいな感じでした。もうみんな、半強制的に下山で…。
男性：
命には替えられない。
2人救助も心肺停止の状態
静岡県警によると9日、別の場所で倒れている2人の登山者が見つかり、山岳遭難救助隊が救助したが、いずれも心肺停止の状態だ。
夏の間、富士山頂に滞在する写真家の植田めぐみさんによると、今年の夏は比較的天候が落ち着いていたという。しかし…。
富士山頂写真家の植田めぐみさん：
9月になってから天候が安定しなくて、特にこの週明けですね。（さらに）山小屋も10日までではなく、早く閉まっているんですね。この閉山間際というのは、7月8月よりもかなりリスクがある。
富士宮口の6合目にある山荘は、悪天候を受け、9日の宿泊をすべてキャンセルしたという。
宝永山荘・高井彰さん：
先の天候は今、読めない状況なので。もし「まだ行ける」と思って登っても、これ以上死者だったり、けが人を出したくない思いもあるので、キャンセルさせてもらう。
（「イット！」9月9日放送より）