「興味本位で行くな」東南アジア詐欺拠点の恐るべき実態！日本人を狙う求人の罠と人身売買のこれが現実
海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【闇】国境カジノと特殊詐欺拠点…日本人を狙う怪しい中華系資本の恐ろしい実態【８選】」を公開した。動画では、タイやカンボジアなどの東南アジア国境地帯が巨大な詐欺拠点となっている現状を解説し、「興味本位で近づくな」と強く警告している。
動画では、ミャンマーのシュエコッコやカンボジアのシアヌークビルなどを挙げ、表向きはリゾート開発だが、実態は中華系資本が主導する国際犯罪組織の巨大拠点になっていると指摘。「日本国内で多発するSNS投資詐欺やロマンス詐欺、電話による特殊詐欺の多くが、これら東南アジア国境の拠点から発信されている」と恐ろしい実態を明かした。
さらに、日本人を狙う手口として、「月収100万円・海外IT通訳」といった求人の罠や、ボランティア募集など善意につけ込んだ手口を紹介。現地に到着後、パスポートやスマホを没収され、高いフェンスに囲まれたビルで強制労働させられるケースがあるという。動画内では「ノルマ未達の場合は暴行、電気ショック、売買などの人権侵害」が常態化しており、組織間で人間売買が行われ、日本の家族に高額な身代金を要求する事例も示された。また、日本の闇バイトを操る「トクリュウの指示役の拠点になっている」ことも語られた。これらの組織が摘発されない背景には、治外法権化する「経済特区」や少数民族武装勢力との利権構造があり、日本の警察権や国際的な捜査の手が及ばない現状があるという。
最後に回避策として、「海外勤務＋高収入＋資格不要」を謳う求人やSNSでの投資話は「100%詐欺だと疑う」よう呼びかけた。さらに、渡航時は見知らぬ人物の車には乗らず、陸路の国境付近には絶対に近づかないこと、家族の急な海外渡航や資金要求には警戒することを提言し、自身を守るための徹底した自衛を視聴者に訴えかけた。
動画では、ミャンマーのシュエコッコやカンボジアのシアヌークビルなどを挙げ、表向きはリゾート開発だが、実態は中華系資本が主導する国際犯罪組織の巨大拠点になっていると指摘。「日本国内で多発するSNS投資詐欺やロマンス詐欺、電話による特殊詐欺の多くが、これら東南アジア国境の拠点から発信されている」と恐ろしい実態を明かした。
さらに、日本人を狙う手口として、「月収100万円・海外IT通訳」といった求人の罠や、ボランティア募集など善意につけ込んだ手口を紹介。現地に到着後、パスポートやスマホを没収され、高いフェンスに囲まれたビルで強制労働させられるケースがあるという。動画内では「ノルマ未達の場合は暴行、電気ショック、売買などの人権侵害」が常態化しており、組織間で人間売買が行われ、日本の家族に高額な身代金を要求する事例も示された。また、日本の闇バイトを操る「トクリュウの指示役の拠点になっている」ことも語られた。これらの組織が摘発されない背景には、治外法権化する「経済特区」や少数民族武装勢力との利権構造があり、日本の警察権や国際的な捜査の手が及ばない現状があるという。
最後に回避策として、「海外勤務＋高収入＋資格不要」を謳う求人やSNSでの投資話は「100%詐欺だと疑う」よう呼びかけた。さらに、渡航時は見知らぬ人物の車には乗らず、陸路の国境付近には絶対に近づかないこと、家族の急な海外渡航や資金要求には警戒することを提言し、自身を守るための徹底した自衛を視聴者に訴えかけた。
YouTubeの動画内容
関連記事
「確実に治安は悪化する」住民無視で進む外国人受け入れ、地方自治体の暴走に怒り
「安い観光客」は選別すべき…タイの入国料徴収案から考える日本のインバウンド政策はおかしい
「絶対に使うな」中国版YouTube・Bilibiliの世界進出に警鐘、利用者の情報が政府に抜かれる危険性
チャンネル情報
こんにちは、僕です！ 海外の街を歩きながら、現地の魅力を発信中！ 20年間サラリーマンとして働いた後、「この生き方、なんか違う…」と感じて会社を辞め、海外移住を決断しました。 旅行好き、海外移住に興味がある方、または「今の生活を変えたい」と感じている方に、少しでも参考になる動画をお届けします。