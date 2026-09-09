知っておきたい、ムカつく人にやり返す「最も賢い方法」とは？手を汚さず相手を後悔させる7つの対応術
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が「【すぐ試して】ムカつく人にやり返す「最も賢い方法」／手を汚さずに相手を後悔させる7つの弱点」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、嫌味や皮肉を言ってくる「ムカつく人」に対する効果的なやり返し方を解説。相手をまともに相手にせず、自分自身の時間と心を守るための7つの具体的な対応術を提示している。
Ryota氏はまず、「相手に時間をかけない」ことの重要性を指摘する。人は考える時間が長いほどその対象の重要度を上げてしまうため、相手の重要度を「格下げ」し、考えないようにすることが重要だという。また、嫌味を言う相手は自身に自信がないからこそ構ってほしいのだと分析し、「まともに対応しない」「感情のやり取りを拒否する」といったドライな接し方を推奨。連絡の返信に悩む場合は、生成AIを活用して事務的に対応するというユニークな対処法も紹介した。
さらに、明らかな理不尽な対応には「社会的対応」をとることを提案。個人的な言い争いを避け、企業や組織の相談窓口を通すことで、冷静かつ論理的に対処できると解説する。そして、相手の言葉に翻弄されず「自分らしいことを淡々とやる」ことが、相手にとって最も悔しい結果につながると語る。
動画の最後でRyota氏は、ムカつく相手にイライラしてしまう自分を否定せず、ストレスを受けた自分を認め優しくする「自愛」の大切さを強調。相手を変えようとするのではなく、自身の心と行動を適切にコントロールすることが、人間関係の悩みから解放される最も賢い方法であると結論付けた。
Ryota氏はまず、「相手に時間をかけない」ことの重要性を指摘する。人は考える時間が長いほどその対象の重要度を上げてしまうため、相手の重要度を「格下げ」し、考えないようにすることが重要だという。また、嫌味を言う相手は自身に自信がないからこそ構ってほしいのだと分析し、「まともに対応しない」「感情のやり取りを拒否する」といったドライな接し方を推奨。連絡の返信に悩む場合は、生成AIを活用して事務的に対応するというユニークな対処法も紹介した。
さらに、明らかな理不尽な対応には「社会的対応」をとることを提案。個人的な言い争いを避け、企業や組織の相談窓口を通すことで、冷静かつ論理的に対処できると解説する。そして、相手の言葉に翻弄されず「自分らしいことを淡々とやる」ことが、相手にとって最も悔しい結果につながると語る。
動画の最後でRyota氏は、ムカつく相手にイライラしてしまう自分を否定せず、ストレスを受けた自分を認め優しくする「自愛」の大切さを強調。相手を変えようとするのではなく、自身の心と行動を適切にコントロールすることが、人間関係の悩みから解放される最も賢い方法であると結論付けた。
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。