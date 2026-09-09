なにわ男子・道枝駿佑、安斉星来のネクタイを引っ張り…映画『うるわしの宵の月』場面写真が公開
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演を務める、映画『うるわしの宵の月』（10月23日公開）において、道枝演じる琥珀とヒロインの宵（安斉星来）、大路（水沢林太郎）の思いが交錯する場面写真が公開された。
【写真】どこか初々しい道枝駿佑＆安斉星来の相合傘シーン
今作は、やまもり三香氏の同名漫画が原作。高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵が織りなす特別な初恋を描く。初めて本気の恋を知る琥珀と初めて恋をする宵の“W王子”が、自分の内面と周囲からのギャップに葛藤しながら「自分らしさ」と向き合い、少しずつ距離を縮めていく。
宵のネクタイを引っ張り、「宵ちゃんってさぁ、なんかわかんねーけど、すげぇ欲かき立てられるんだよね」と挑発的な表情で宵を見つめる琥珀に、驚きと戸惑いの表情を見せる宵や、どことなくぎこちなく相合傘をする2人の、恋のきらめきを感じさせる場面写真が到着。少しずつ距離を縮めながらも、どこか初々しい2人の関係性が垣間見える。
一方、何かを見つめながら切ない表情を浮かべる琥珀や、髪をなびかせながら人目をはばからず涙を流す宵、さらに、胸の内に秘めた想いを抱き、宵を抱きしめる大路拓人（水沢）など、恋する3人の揺れ動く想いを切り取った、ときめきと切なさが交錯するシーンにも注目だ。
【写真】どこか初々しい道枝駿佑＆安斉星来の相合傘シーン
今作は、やまもり三香氏の同名漫画が原作。高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵が織りなす特別な初恋を描く。初めて本気の恋を知る琥珀と初めて恋をする宵の“W王子”が、自分の内面と周囲からのギャップに葛藤しながら「自分らしさ」と向き合い、少しずつ距離を縮めていく。
一方、何かを見つめながら切ない表情を浮かべる琥珀や、髪をなびかせながら人目をはばからず涙を流す宵、さらに、胸の内に秘めた想いを抱き、宵を抱きしめる大路拓人（水沢）など、恋する3人の揺れ動く想いを切り取った、ときめきと切なさが交錯するシーンにも注目だ。