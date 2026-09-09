ワンコはドッグランに向かっている時にウキウキしている様子だったので、到着後はたくさん遊ぶかと思いきや…？まさかの過ごし方が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万回を超えて表示され、1.4万件のいいねが寄せられています。

【写真：車に乗り、ウキウキ気分でドッグランに行く犬→到着後『たくさん遊ぶかな』と思ったら…想定外な光景】

ウキウキ気分でドッグランに行ったら…

Threadsアカウント「yuzu_shiba1125」に投稿されたのは、柴犬の「ゆづ」ちゃんがドッグランに行った時の様子です。車でドッグランに向かっている間、ゆづちゃんは後部座席から身を乗り出して、「すっごく楽しみ！早く着かないかな～」とばかりにお手々を上下に振っていたそう。

キラキラしたお目目や笑顔からも、ウキウキしていることが伝わってきます。小さな子どものような無邪気な姿が、たまらなく可愛いです。

想定外の光景に爆笑

これほどドッグランに行くのを楽しみにしているのですから、到着後はたくさん走り回って遊ぶのだろうと思っていたら…。なんとゆづちゃんはドッグランをひと回りしたら、すぐに地面に寝転がってお昼寝を始めてしまったとか！

気持ち良さそうに眠っている姿も愛くるしいですが、車内であんなにウキウキしていたのは一体何だったのでしょう？想定外の光景には、思わず笑ってしまう人が続出することとなりました。

この投稿には「かわいすぎる」「え～、行く前めっちゃ楽しそうなのに」「走りたくて我慢出来ないのかと思ったらw」「着く前と着いたあとの差よw」「疲れちゃったかな？」「あそこよく眠れるんだよねーなんかな」といったコメントが寄せられています。

個性的なドッグランの楽しみ方

実はゆづちゃんがドッグランで走らずに寝ているのは、いつものことなのだとか。なんと他のワンちゃんの飼い主さんの足を枕にしていることや、抱っこしてもらったり撫でてもらったりしながらウトウトしていることも。

もしかしたらドッグランを、お昼寝スポット兼色々な人に可愛がってもらえる場所だと思っているのかもしれませんね。

しかし決して走るのが嫌いなわけではないようで、お友達と追いかけっこをして遊んでいることもあるそうですよ。これからもゆづちゃんはドッグランに行くたびに、自分らしくマイペースに楽しむ姿を見せて、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

ゆづちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Threadsアカウント「yuzu_shiba1125」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「yuzu_shiba1125」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。