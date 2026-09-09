旧交を温める場でなぜ惨劇は起きたのか──。9月5日21時ごろ、岐阜県本巣市のケーキ店「さんらいず」から110番通報があった。

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「人が刺され、ガソリンを撒いた。火事になっている」

当時、店舗兼住宅の2階では女性店主・曽野さとみさん（66）を含む中学時代の同級生ら10名が集まっていた。焼けた建物の1階では腹部に刺し傷のある男性、2階では女性の遺体が見つかっている。いずれも身元不明とされる。

同窓の集まりは毎年、定期的に行われていたという。しかし火災当時、現場にはもう1人"招かれざる客"がいた。

「店の駐車場に停めてあった車の中で、近くの瑞穂市に住む葬儀会社の役員・林寛至さん（70）が発見されました。林さんは当時、裸に近い状態で重いやけどを負っており、意識が朦朧とした状態だったといいます。怪我をした曽野さんともう1人とともに病院に搬送されましたが、その後に死亡が確認された。

店の1階から見つかった男性の死因は失血死で、大動脈まで届く深い刺し傷があった。岐阜県警はこれまで焼け跡から複数の刃物のほか、ガソリンなどを入れる携行缶を押収しています。捜査関係者は無事だった人の証言などから、亡くなった林さんが犯行に関与しているとみて殺人の疑いなどで調べを進めています」（キー局社会部記者）

林さんが役員を務めていた会社は1977年に創業された葬儀屋「株式会社富士」。同社のホームページなどによれば自社斎場を4つ保有し、地元民から信頼される葬儀屋だった。1人だけ年齢が違う林さんと、同窓メンバーの接点とはなんだったのか。

駐車場が緊急車両でパンパンに

「現場にいた人たちによれば、林さんは当日の集まりには呼ばれていませんでした。『中日新聞』は捜査関係者談で"異性トラブル"と報じていますが、林さんと店にいたグループの詳しい関係性はまだ不明です。県警は林さんが少なくとも『さんらいず』の女性店主とは付き合いがあったとみて、林さんと現場にいた誰かがトラブルにあった可能性を含め捜査している」（同前）

一方、被害に遭った「さんらいず」は地元で愛される老舗ケーキ店だ。女性店主は洋菓子協会の役員を務めており、市内でも指折りの人気店だったという。火災の目撃者が明かす。

「21時過ぎくらいに、消防車や救急車、パトカーのけたたましいサイレンの音がしたので、何事かと思い外に出たら『さんらいず』さんの2階から、ものすごい勢いで火が出ていて黒煙もモクモクとあがっていたの。ただごとではないなと思いました。とにかく炎の勢いが凄かった。うちからは直線で200メートルしか離れていないんですが、こっちまで飛び火するほどの勢いでした。

あそこはお店だから、『もしかしたらボイラーでも爆発したのかな』と思ったのですが、2階の住居部分が激しく燃えていたので不思議だなと感じたのを覚えています。

お店の駐車場には、集まりで来ていた人の車が7～8台あったせいか、消防車や救急車、パトカーがすべて敷地内に入り切らない様子だった。10台以上きていた警察や消防の車両で隣の店の駐車場まで埋まっていて、近くの道路も車で封鎖されている状況でした」

火は激しく燃え盛り、あたりは一時騒然となった。店舗近隣の飲食店従業員などからは「中から『ギャー！！』とか『助けてくれ！』といった叫び声が聞こえた」という証言も聞かれた。

前述の通り、油などを入れる携行缶が手がかりとしてすでに見つかっているが、火をつけるために撒かれたとみられるガソリンがどこから持ち出されのかはまだわかっていない。

現場のすぐ近くにある蕎麦店の従業員はこう話した。

「外を見たら、2階からすごい勢いで火が出ていて怖かった。まだ営業中で外には出なかったから、ケンカしている声や叫び声とかは聞こえなかったわ。駐車場に車が7台くらいあったのは覚えている。

閉店後に何人かで集まって同級会をしていたと報道が出ていますが、ここ最近は月1回くらいの頻度で、19時の閉店後に車が7～8台停まっていたので、何か集まりでもやっているのかなとは思っていましたけど、事件と関係があるかはわかりません。

店はオープン当初から人気で繁盛していたし、周年祭などのイベントをやれば、道路に渋滞ができるほどの売れっ子店だった。たしか来月で20周年を迎えるはずだったのに、それどころではないですね……」

全容解明はこれからだ。

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