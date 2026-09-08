JR東日本「Suicaのペンギン」後継キャラクター3案を公開 リス、うさぎ、なんの動物か不明も…【投票開始】
JR東日本は8日、「Suicaのペンギン」卒業に伴う新キャラクター候補を発表。同日から選考投票をスタートした。
【画像】どれにする？ Suicaペンギンの後継キャラ 3案＆制作意図…それぞれ個性的
2001年のSuica導入時からのイメージキャラクターを担ってきた「Suicaのペンギン」は、2027年3月31日に卒業し、4月1日から新たなイメージキャラクターにバトンタッチする。
選考委員が推薦した若手クリエイターに原案制作を委嘱。8月末に選考委員会を実施し、「Suica Renaissance」が目指す世界観などを踏まえ、新たなイメージキャラクターの原案候補を3案に絞った。
A案はリスのキャラクター、B案は未来へ跳び進む紫の「うさぎ」、C案はなんの動物かいまいち分からない「オレンジの子」。それぞれ、制作意図や選考委員コメントとともに公開された。
投票は特設サイトで9月23日午後11時59分まで。「お客さまからの投票を集約し、得票数が最も多いキャラクターをSuicaの新たなイメージキャラクターとして決定します」とし、結果発表はSuica誕生25周年となる2026年11月18日を予定する。
「また、決定したキャラクターの愛称については、お客さまからの公募のうえ、選考委員会にて決定します。愛称公募の詳細については、11月18日のイラスト発表時にあらためてお知らせします」と伝えた。
■選考委員会メンバー
小山薫堂氏（座長：放送作家／脚本家）
市川紗椰氏（モデル）
きはらようすけ氏（キャラクターデザイナー／イラストレーター）
篠原ともえ氏（デザイナー／アーティスト）
しまぐちニケ氏（アニメ作家／キャラクターデザイナー）
津田健次郎氏（声優／俳優）※新たに発表
水野学氏（クリエイティブディレクター／クリエイティブコンサルタント）
小山薫堂氏コメント
「今回の選考で大切にしたのは、『長いあいだ愛されるキャラクターになり得るか』『幅広い層に共感してもらえる多様性を持ち合わせているか』『そのキャラクターの豊かな物語を想像できるか』という点です。さまざまな角度から議論を重ね、選考会は予定時間を大幅に超えるほど白熱しました。その結果、多彩な3つの案が最終候補として選び出されました。
異なる個性がある3案ですが、共通しているのは、それぞれの未来を応援したくなるような、魅力にあふれたキャラクターであることです。生活に寄り添ってほしい存在であると共に、その成長を見守っていきたいと思えるようなキャラクターがそろいました。たくさんの方々の投票をお待ちしています」
【画像】どれにする？ Suicaペンギンの後継キャラ 3案＆制作意図…それぞれ個性的
2001年のSuica導入時からのイメージキャラクターを担ってきた「Suicaのペンギン」は、2027年3月31日に卒業し、4月1日から新たなイメージキャラクターにバトンタッチする。
選考委員が推薦した若手クリエイターに原案制作を委嘱。8月末に選考委員会を実施し、「Suica Renaissance」が目指す世界観などを踏まえ、新たなイメージキャラクターの原案候補を3案に絞った。
投票は特設サイトで9月23日午後11時59分まで。「お客さまからの投票を集約し、得票数が最も多いキャラクターをSuicaの新たなイメージキャラクターとして決定します」とし、結果発表はSuica誕生25周年となる2026年11月18日を予定する。
「また、決定したキャラクターの愛称については、お客さまからの公募のうえ、選考委員会にて決定します。愛称公募の詳細については、11月18日のイラスト発表時にあらためてお知らせします」と伝えた。
■選考委員会メンバー
小山薫堂氏（座長：放送作家／脚本家）
市川紗椰氏（モデル）
きはらようすけ氏（キャラクターデザイナー／イラストレーター）
篠原ともえ氏（デザイナー／アーティスト）
しまぐちニケ氏（アニメ作家／キャラクターデザイナー）
津田健次郎氏（声優／俳優）※新たに発表
水野学氏（クリエイティブディレクター／クリエイティブコンサルタント）
小山薫堂氏コメント
「今回の選考で大切にしたのは、『長いあいだ愛されるキャラクターになり得るか』『幅広い層に共感してもらえる多様性を持ち合わせているか』『そのキャラクターの豊かな物語を想像できるか』という点です。さまざまな角度から議論を重ね、選考会は予定時間を大幅に超えるほど白熱しました。その結果、多彩な3つの案が最終候補として選び出されました。
異なる個性がある3案ですが、共通しているのは、それぞれの未来を応援したくなるような、魅力にあふれたキャラクターであることです。生活に寄り添ってほしい存在であると共に、その成長を見守っていきたいと思えるようなキャラクターがそろいました。たくさんの方々の投票をお待ちしています」