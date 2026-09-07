「日本サッカー界が絶望」「信じられない」日本代表の“重大な危機”に韓国メディアも驚き「ライバルと呼ぶことさえ憚られる」
今月から始動する日本代表にとっても、状態が懸念される。
レアル・ソシエダの久保建英は今シーズン、故障明けということもあり、まだ本領を発揮できていない。現地メディアからも不調を指摘され、直近のセルタ戦では決定機逸を批判された。
日本代表主力MFの苦境に韓国メディアも注目。マジョルカ時代に共闘した久保の親友であり、同年代のライバルでもある韓国代表イ・ガンインを引き合いに出して、取り上げている。
『SPOTV NEWS』は「辛辣な批判に日本サッカー界が絶望。イ・ガンインの親友に重大な危機」と見出しを打ち、「日本サッカーのスター、久保建英の状況が危ぶまれている」「所属するレアル・ソシエダでの立場が揺らいでいる」と伝えた。
『マイデイリー』は「『信じられない』。日本サッカー界に危機感。イ・ガンインの圧倒的な存在感とは対照的に、ライバルはベンチ降格の危機に直面」と題した記事を掲載。こう報じている。
「序盤から攻撃ポイントを重ねていくイ・ガンインとは異なり、久保は波のあるパフォーマンスを見せ、日本国内でも懸念が大きくなる雰囲気だ」
また、サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版も、「彼をイ・ガンインのライバルと呼ぶことさえ憚られるほどの状況だ」と指摘した。
25歳レフティの現状に驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】批判された久保建英の決定機逸シーン。本人は崩れ落ち、味方は頭を抱える
レアル・ソシエダの久保建英は今シーズン、故障明けということもあり、まだ本領を発揮できていない。現地メディアからも不調を指摘され、直近のセルタ戦では決定機逸を批判された。
日本代表主力MFの苦境に韓国メディアも注目。マジョルカ時代に共闘した久保の親友であり、同年代のライバルでもある韓国代表イ・ガンインを引き合いに出して、取り上げている。
『SPOTV NEWS』は「辛辣な批判に日本サッカー界が絶望。イ・ガンインの親友に重大な危機」と見出しを打ち、「日本サッカーのスター、久保建英の状況が危ぶまれている」「所属するレアル・ソシエダでの立場が揺らいでいる」と伝えた。
『マイデイリー』は「『信じられない』。日本サッカー界に危機感。イ・ガンインの圧倒的な存在感とは対照的に、ライバルはベンチ降格の危機に直面」と題した記事を掲載。こう報じている。
「序盤から攻撃ポイントを重ねていくイ・ガンインとは異なり、久保は波のあるパフォーマンスを見せ、日本国内でも懸念が大きくなる雰囲気だ」
また、サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版も、「彼をイ・ガンインのライバルと呼ぶことさえ憚られるほどの状況だ」と指摘した。
25歳レフティの現状に驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】批判された久保建英の決定機逸シーン。本人は崩れ落ち、味方は頭を抱える