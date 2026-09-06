Ｆ１レーシングブルズから緊急出場している角田裕毅（２６）が、６日に行われたイタリア・グランプリ（ＧＰ）決勝で驚異のロケットスタートを披露した。

角田はレッドブルのアイザック・ハジャールが手首の負傷で欠場となった影響で、オランダＧＰに姉妹チームのレーシングブルズから電撃出走し、大健闘の１１位だった。そして、迎えた今週末のイタリアＧＰは予選で燃料トラブルがあって１７番手に沈んだが、他車のペナルティーで１５番手スタートに繰り上がり。その後スタートしてまもなくシャルル・ルクレール（フェラーリ）がクラッシュしてレースは赤旗中断となった。

改めて１４番手からレース再開となった角田は、最高のスタートを決めて１１位にジャンプアップ。さらに直後に１０位と入賞圏内に上げると、ハースのオリバー・ベアマンを抜きつ抜かれつの激しいバトルの末に制して一気に９位まで順位を押し上げた。

角田の魂の走りにファンは熱狂。ＳＮＳ上では「角田無双」「角田くん出てるから久しぶりにＦ１見てるけどめっちゃアツいやん」「角田裕毅が覚醒している、待ってたんだよ」「イケイケだ」などと脚光を浴びている。

角田が快進撃に期待は高まるばかりだ。