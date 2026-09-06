村上宗隆が日本人ルーキー初のホームラン30本に到達！　大谷翔平は3試合連続欠場

村上宗隆選手（26）が“日本人ルーキー”初となるホームラン30本に到達！

一方、大谷翔平選手（32）は6日も欠場となりました。

大谷選手は3試合連続欠場となりますが、ホームランを放った仲間を笑顔でねぎらうなど、チームを盛り立てました。

監督は大谷選手が試合中に打撃練習を行ったことを明かし、7日（日本時間）の状態を見て、負傷者リスト入りも含め検討するということです。

一方、シカゴ・ホワイトソックスの村上選手は“大谷超え”の一発！

高々と上がった打球は、長い滞空時間を経てレフトスタンドへ。

打球角度49度の“超高弾道”アーチで、松井秀喜さんや大谷選手でもなし得なかったルーキーイヤーでのホームラン30本に到達しました。

トロント・ブルージェイズの岡本和真選手（30）は大暴れ！

第1打席でツーベースを放つと、ランナー1塁で迎えた第2打席でもレフト線を破る鋭い当たりで打点を挙げました。

続く第3打席でもヒットを放った岡本選手は、第4打席で決勝点となるタイムリー。

メジャー初の4安打で勝利に貢献しました。

今シーズン10度目の登板となった菊池雄星投手（35）は、ピンチを背負っても158キロのストレートで見逃し三振に仕留めるなど、6回5安打無失点の好投。

待望の今シーズン初勝利を挙げました。