お風呂は猫ちゃんの苦手なものの一つ。しかし、中にはお風呂が大好きという子もいるようです。

まるで温泉で一息ついているかのように気持ちよさそうにお風呂に入る猫ちゃんの光景には、「水を嫌がらないにゃんこさん、珍しいですね」「何故こんなに嫌がらないんだ！うちは飛び跳ねるぞ！？」と驚きの声が寄せられることに。投稿は37万再生を超える反響をみせています。

【動画：お風呂に入れられた猫→逃げ出すかと思いきや…想像以上に『お風呂大好き』】

打たせ湯を堪能する『風呂好き猫』みっちゃん

Instagramアカウント『ねこのみなと｜保護猫｜里親募集』に投稿されて驚きと笑顔を届けているのは、お風呂が大好きな猫ちゃんの光景。

ある日、投稿者さんは三毛猫のみっちゃんをお風呂に入れることに。猫ちゃんといえばお風呂嫌いな動物のひとりですが、みっちゃんは珍しくお風呂が大好きな猫ちゃんなのだそう。

どれくらいお風呂が好きかというと…なんと、バスタブに浸かって打たせ湯を楽しんでしまうほど！

その光景は、まるで温泉で疲れを癒やしているかのようです。前足も脱力しきって、完全にリラックス状態。お風呂の気持ち良さを知ってしまったみっちゃんは、きっと猫ちゃんの世界でも、とっておきの楽しみを見つけた猫ちゃんのひとりでしょう。

そんな『風呂好き猫』の光景を見た人からは、「お風呂が大好きな猫ちゃんって本当にいるんですね」「打たせ湯とは、通ですな～♪」「専用バスタブでバスタイムなんて、本当に好きなんだなあ」と、驚きの声が寄せられています。

多くの猫ちゃんたちの反応は…

そんな気持ちよさそうなみっちゃんの様子を見たら、意外とお風呂好きの猫ちゃんもいるのかも…と思ってしまいそうですが、やはり猫ちゃんにとってお風呂は一大イベント。

投稿者さんが別の猫ちゃんをお風呂に入れてあげた時には、少し緊張した様子だったとのこと。

投稿者さんが優しく声をかけながら、頑張ってお風呂に入ってくれたようです。

危険を承知で『アレ』を助け出そうとする子も！

そんな水嫌いな子も多い猫ちゃんたちですが、誰かを助けるためなら、勇気を出して水に立ち向かう猫ちゃんもいます。別の日には、洗面台に流れているシャワーの水をじっと見つめる茶白猫ちゃんの姿が。

その視線の先にあるのは…シャワーの水をかけられている『リンゴ』！

きっと、猫ちゃんはリンゴのことを助け出そうと思っているのでしょう。シャワーが勢いよく流れているのも気にせず、リンゴに前足を伸ばして自分の方へ引き寄せようとする猫ちゃん。その勇気ある行動に称賛を送りたくなってしまいます。

Instagramアカウント『ねこのみなと｜保護猫｜里親募集』では、そんな保護猫ちゃんたちの日頃の様子が投稿されています。それぞれの猫ちゃんの個性豊かな仕草や表情が見られますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ねこのみなと｜保護猫｜里親募集」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。