堺雅人、ニッコニコ！『VIVANT』リュウ・ミンシュエン役作りの裏側にネット「狂気を感じる」
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の公式Instagramがオフショットを公開し、堺の役作りを明かした。
【写真】堺雅人、中国人諜報員役で笑顔
『VIVANT』は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンでは別班と公安、諜報組織シンシーの攻防が描かれる。本作で主演の堺は主人公の乃木と別人格のF、そしてシンシーの諜報員リュウ・ミンシュエンの3役を演じている。
ドラマの公式Instagramが投稿したのは、リュウを演じる堺のオフショット。写真にはリュウの衣装を着て撮影現場で笑顔を見せる堺の姿が収められている。
投稿では「実はリュウの撮影時期は序盤でした」と明かされていて「衣装合わせの時に役作りして臨んでくださいました」と綴られている。
この投稿にファンからは「この笑顔の頭の中には膨大なセリフが…」「凄すぎませんか！？堺さんの演技力！」「ニコニコなのに狂気を感じる」などの声が集まっている。
引用：日曜劇場『VIVANT』Instagram（＠tbs_vivant）
【写真】堺雅人、中国人諜報員役で笑顔
『VIVANT』は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンでは別班と公安、諜報組織シンシーの攻防が描かれる。本作で主演の堺は主人公の乃木と別人格のF、そしてシンシーの諜報員リュウ・ミンシュエンの3役を演じている。
投稿では「実はリュウの撮影時期は序盤でした」と明かされていて「衣装合わせの時に役作りして臨んでくださいました」と綴られている。
この投稿にファンからは「この笑顔の頭の中には膨大なセリフが…」「凄すぎませんか！？堺さんの演技力！」「ニコニコなのに狂気を感じる」などの声が集まっている。
引用：日曜劇場『VIVANT』Instagram（＠tbs_vivant）