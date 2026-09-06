◇MLB ブルージェイズ4-3ロイヤルズ(日本時間6日、カウフマン・スタジアム)

ブルージェイズの岡本和真選手がメジャー移籍後初となる1試合4安打の大暴れ。チームも4-3で勝利し連勝を「4」に伸ばしました。

「6番・サード」としてスタメン出場した岡本選手は、初回から2ベースを放ちチャンスを演出すると、同点で迎えた3回の第2打席では1アウト1塁からレフトへ勝ち越しのタイムリー2ベースを放ちました。

6回の第3打席もヒットを放つと、3-3の同点で迎えた7回2アウト1、3塁の第4打席には、クレイグ・キンブレル投手の初球の変化球をはじき返すと、これがセンターへの決勝打となりました。

9回の第5打席はサードゴロに倒れましたが、メジャーで自身初の1試合4安打をマーク。2度の勝ち越しタイムリーで2打点と勝利に貢献しました。

一時2桁 借金 を抱えた時期もありましたが、この勝利で貯金1へ。勝負の終盤戦で熱を帯びるワイルドカード(WC)争いでも前進。試合前でWC進出枠の3番手につけていたガーディアンズ(72勝71敗)に並び、圏内に浮上しました。