玉木宏、ブラジリアン柔術世界大会で3位 岡田准一も祝福「悔しいと連絡きたけど、凄いよ。」
俳優の玉木宏（46）が、ラスベガス・コンベンションセンターで行われたブラジリアン柔術の「IBJJFワールドマスター柔術選手権」においてマスター4紫帯フェザー級で3位入賞を果たした。玉木が所属するARTA BJJ広尾の公式Xが6日、発表した。
【写真】道着姿が似合う！世界大会で3位入賞を果たした玉木宏
同アカウントでは、玉木の試合中の写真とともに「1回戦シード、2回戦は三角締めで一本勝ち、3回戦は2-2アドバンテージ1を守って勝利、準決勝は優勝した選手に0-7からチョークで一本負け。一本勝ち＆競り勝つ内容で2試合素晴らしい戦いでした」と、各試合の様子を伝えている。
この投稿に、自身もブラジリアン柔術経験者の岡田准一が「悔しいと連絡きたけど、凄いよ。世界の猛者たち相手に。おめでとう!!嬉しい イケおじではダントツ優勝だろと思ったら、2位の選手もイケおじ感あるな、、なんなんだマスター4紫のフェザー級は、、、」とユーモアを交えて祝福した。
【写真】道着姿が似合う！世界大会で3位入賞を果たした玉木宏
同アカウントでは、玉木の試合中の写真とともに「1回戦シード、2回戦は三角締めで一本勝ち、3回戦は2-2アドバンテージ1を守って勝利、準決勝は優勝した選手に0-7からチョークで一本負け。一本勝ち＆競り勝つ内容で2試合素晴らしい戦いでした」と、各試合の様子を伝えている。
この投稿に、自身もブラジリアン柔術経験者の岡田准一が「悔しいと連絡きたけど、凄いよ。世界の猛者たち相手に。おめでとう!!嬉しい イケおじではダントツ優勝だろと思ったら、2位の選手もイケおじ感あるな、、なんなんだマスター4紫のフェザー級は、、、」とユーモアを交えて祝福した。