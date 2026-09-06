ソファでくつろぐ猫さんにスマホのカメラを向けてみた飼い主さん。すると、予想もしなかった人間すぎるポージングを披露！？この様子がSNSに投稿されると、記事執筆時点で134万回以上も再生され、「結構人間味あっておもろいwwwww」「やっとこの体にも馴染んできたか…」といった声が寄せられました！

【動画：ソファでくつろぐ猫→カメラを向けてみたら…『予想外すぎる行動』】

TikTokアカウント「@somaroa_」さまに投稿されたのは、猫の「ろあ」ちゃんの衝撃的な様子です。

ある日、ソファの上でくつろいでいる ろあちゃんを発見した飼い主さん。ふとスマホのカメラを向けてみると……

なんとガッツポーズ！？アップにして見てみても、やはり左前足をちょうど良い高さに上げて、ぐっと握りしめているように見えたそうです。

️あまりにも人間味あふれるポーズが話題に

あまりにも人間味あふれるろあちゃんのくつろぎ方と、グッと握りしめたガッツポーズに、飼い主さんだけでなくSNSユーザーも驚き！

コメント欄には「今日行ったばかりの気に入ったネイルを見てる私で草」「この世の全てを知り尽くした猫ちゃんなの可愛いwww」「ちゃんと左手グーwww」「凄い！ほんとにガッツポーズしてる⁈」といった声が殺到しています。

そんなろあちゃん。お家では先輩猫の「そまり」ちゃんのことが大好き！2匹のかわいらしい様子は、TikTokアカウント「@somaroa_」さまにて紹介されています。

ろあちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@somaroa_」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。