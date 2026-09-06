あまりに微笑ましいわんこと赤ちゃんのワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万回再生を突破し、「可愛すぎる絡み」「優しい時間」「癒されます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが『大好きな老犬』に触ろうとした結果→『どうするのかな』と見ていたら、恐る恐る…あまりに尊い光景】

母と愛犬が遊びに来た

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」では、柴犬『あい』ちゃんの穏やかな暮らしが紹介されています。

あいちゃんは、投稿主さんの実家で暮らしているわんこです。とはいえ、実家と同じ敷地内に家を建てて、赤ちゃんが生まれたばかりだそう。

この日は、実家からお母さんと一緒にあいちゃんが遊びに来ました。赤ちゃんは、大好きなわんこがやってきたことが嬉しかったのか、終始ニコニコ。

そばにいるあいちゃんを眺めながら、楽しそうに過ごしていたそうです。赤ちゃんにとっては、いつもの日常とは少し違う、わくわくするひとときだったのでしょう。

わんことのやり取り

まずは、老犬のあいちゃんが見守るなか、赤ちゃんとアイスちゃんがおもちゃで仲良く遊び始めました。2人で楽しそうに遊んでいるうちに、赤ちゃんの興味は少しずつあいちゃんへ。

じっと見つめたり、近くへ移動したりしながら、あいちゃんとの距離を縮めていきます。そして、いよいよ恐る恐る手を伸ばし、あいちゃんに触れてみることに。

いきなり大胆に触るのではなく、様子をうかがいながら、そっと手を伸ばす姿がなんとも微笑ましかったそうです。あいちゃんも穏やかに受け止め、赤ちゃんを静かに見守っていました。

微笑ましい光景にホッコリ

お互いに少し距離を取りながら進む2人のやり取りは、とても穏やかで優しい時間になりました。赤ちゃんの小さな手と、あいちゃんの落ち着いた姿からは、なんともいえない温かさが伝わってきます。

しばらくすると、お母さんとあいちゃんは実家へ帰る時間に。

赤ちゃんは大好きなわんこたちとの時間がとても楽しかったようで、その後はアイスちゃんとぴったり寄り添って眠ったそうです。

赤ちゃんの成長をそっと見守るあいちゃんと、犬たちとの時間を嬉しそうに楽しむ赤ちゃん。少しずつ距離を縮めながら築かれていく関係が、あまりにも尊く感じられる一幕でした。

この投稿には「幸せがいっぱい詰まってる」「この平和と愛が世界に溢れて欲しい」などの温かなコメントが寄せられています。

あいちゃん＆アイスちゃん、そしてご家族の平和な日常は、YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。