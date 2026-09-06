2032年にオリンピック・パラリンピックが開催されるオーストラリアのブリスベンで日本食や文化を紹介する「祭り」が開かれ、およそ3万人が来場しました。

記者

「こちら『祭りブリスベン』の会場です。オーストラリアの“日本熱”を受けて、このように多くの人が集まってきています」

この祭りは、地元の日系コミュニティが2018年から開催しているもので、会場では盆踊りなど、日本の伝統芸能が披露されました。

また、会場内には、たこ焼きや焼きそばなどの日本食の屋台や、日本各地の観光や物産を紹介するブースが並びました。

男性

「日本文化が本当に大好きで、実際に体験してみたいです」

記者

「日本の何が好きですか?」

女性

「やはり食べ物です。絶対に食べ物よ！」

今年は、日本とオーストラリアが友好協力の基本条約を結んでから50年です。

去年、日本を訪れたオーストラリア人は過去最多の105万人を超えるなど“日本熱”が高まっています。

ブリスベン市 シュリナー市長

「私たちはこれまで50年間にわたって強い友情を築いてきましたが、将来さらに多くの事が期待できます。互いに協力し、双方が利益を得られる可能性は無限にあると思います」

2032年の夏季オリンピックでは、世界中から人々が集まるブリスベン。

日豪両国のさらなる交流を担う次の世代が、「祭り」を通して、その絆を深めています。