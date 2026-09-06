山道に立つ〝気遣い感じる看板〟に10万人ほっこり　「優しいですね」「俄然やる気出そう」

「今まで登った山で一番『気遣い』を感じた」

【話題のポスト】165.3万表示、11万いいねの〝気遣い看板〟

そんな呟きと共に投稿された看板の写真が、X上で注目されている。

2026年8月11日、Xユーザーのたけひこ（＠takehikogood）さんが投稿したのは、木製の看板。

黄色い矢印の下には、「ほんとにあとちょっと」という文字が書かれている。

「ほんとに」というところから、「がんばれ！」と応援する気持ちを感じる......。

たけひこさんの投稿には、X上で10万件以上のいいねのほか、こんな声が寄せられている。

「優しいですね」

「これなら登ってもいい」

「山の中って本当に先が見えなくて心おれそうになるけど、こんなほっこり看板見たら俄然やる気出そうです」

一方、「ホントぉ？」「地元民のあとちょっと、すぐそこには気をつけるんやで」といった疑いの声も。

Jタウンネット記者は17日、看板発見時の状況について、たけひこさんに話を聞いた。

本当に「あとちょっと」なのか

たけひこさんが看板を発見したのは、山梨県にある標高1153メートルの身延山。その裏参道ルート上にある寺院・松樹庵の付近だ。11日の正午ごろ、身延山を下山中のことだった。

「松樹庵から下って20メートルほどの場所にあったので、本当にあと少しといった地点だと思います。登りの時に見つけると嬉しく思うだろうな、と思いました」（たけひこさん）

どうやら、「ちょっと」と言っておきながら全然ちょっとじゃなかった......なんて罠ではなかったようだ。ほんとに、あとちょっとなのである。

なお、そこから更に下って松樹庵から500メートルほどの地点にも別の看板があったそう。それには「あとちょっと」とある。

「実際に登ると1つ目の看板は嘘みたいに感じるかもしれません」

とたけひこさんは振り返った。

看板を作った人も、そんな気持ちで「ほんとに」の看板を作ったのかもしれない。