大型犬に恋をしている猫は、全力で「好き！」とアピールして…？種族の壁を超えて愛を育む光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で6万9000回再生を突破。「可愛い」「幸せだね」「癒されます」といった声が寄せられています。

【動画：猫が『大型犬に恋をした』結果→大胆なスキンシップで猛アタックして…種族の壁を超えた『愛おしすぎる光景』】

大型犬に恋をしている猫

Instagramアカウント「santa_gol_1225」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「サンタ」くんと猫の「ルナ」ちゃんの尊い日常の一コマです。ルナちゃんはサンタくんのことが大好きで、恋をしているといっても過言ではないほどメロメロなのだとか。

この日もルナちゃんはサンタくんの目の前にお座りし、「好き！私を見て」とアピールを開始。サンタくんは至近距離からのアタックに困惑しているようで、ママさんを見て「どうしよう？」と助けを求める場面も。それでもルナちゃんの気持ちを受け止めて、そっと寄り添ってくれたそう。

種族の壁を超えて愛を育む2匹

そんな風に優しくされたら、大好きの気持ちが溢れて止まらなくなってしまうルナちゃん。その後もサンタくんにぴとっとくっついたり、じーっと見つめたりお顔をスリスリ擦りつけたりして、猛アタックを続けていたそう。

一方のサンタくんは「モテる男はつらいぜ…」とばかりに終始困り顔をしていたかと思いきや、なんと最後には自分からルナちゃんのおでこにチュッとキスをしたとか！どうやらサンタくんも満更でもないご様子。

サンタくんとルナちゃんが種族の壁を超えて愛を育む光景は、見ていて頬が緩むほど愛おしいです。これからもずっと2匹にはラブラブでいてほしいですね！

この投稿には「とっても可愛くて、微笑ましいですね」「めっちゃラブラブですね」「ベタ惚れニャン」「幸せな気持ちになる」といったコメントが寄せられています。

大型犬とお兄ちゃんも仲良し

サンタくんはルナちゃんだけでなく、お兄ちゃんともとても仲良しなのだとか。この夏もお兄ちゃんと一緒にプールで遊んだりスイカを食べたりして、素敵な思い出をたくさん作れたそうですよ。

時にはお兄ちゃんへの愛が止まらなくなって、お顔をペロペロ舐めまくっていることも…！そしてその時、お兄ちゃんは全く抵抗せず、されるがままになっていたといいます。もしかしたらサンタくんがルナちゃんの猛アタックに優しく対応していたのは、いつも愛を受け止めてくれるお兄ちゃんの真似をしていたのかもしれませんね。

サンタくん＆ルナちゃんの仲良しで可愛い姿や、ご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「santa_gol_1225」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「santa_gol_1225」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。