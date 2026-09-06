今回紹介するのは、練習中の飼い主さんをマイペースに邪魔しちゃう猫ちゃんの可愛すぎるリアクション。どかされそうになっても微動だにせず、どこ吹く風な姿が話題となっています。

投稿は記事執筆時点で8万回以上再生されており「ホールインニャン」「どっちが遊んであげてるのか」「動く気ゼロなところが笑っちゃいました」「遊んでもらってたのはパパだったのだ」といったコメントが寄せられています。

【動画：ゴルフの練習を始めようとしたら…『猫が見せた行動』】

ゴルフ練習中に居座る

YouTubeアカウント「猫のあお & ハク・シネマ」に投稿されたのは、飼い主さんがゴルフの練習をしようとしている部屋の真ん中で、ゴロンと横たわる猫ちゃんの様子でした。

ある日、飼い主さんはボールを転がしてゴルフの練習を始めようとしていたそう。そんな場面で寝ころんでいたのは「ハク」ちゃん。自分を構ってくれていると勘違いしたのか、ハクちゃんは場所を空けようとしなかったといいます。ボールのそばで寝そべり、パタパタと手足を動かす様子は、まさにご満悦そのものでした。

不動のハクちゃん

飼い主さんたちが「ハクちゃん、邪魔だってよ～」「どいてほしいんだけどね」と声をかけるものの、ハクちゃんはまったく動く気配がなかったとか。

転がってくるボールを手でチョイチョイとあしらってみたり、パターのヘッドが近づいてきてもボールをガッチリ抱え込んで離さなかったりと、完全にマイペースなハクちゃんなのでした。飼い主さんも「どくつもりはないらしい」と思わず笑ってしまったのだそう。

強制退去からの新たな遊びへ

ボールを独占して一向にどかないハクちゃんでしたが、ついに飼い主さんが抱き上げて強制退去させることに。しかし、別の場所に移動させられても、ハクちゃんはポカンとした表情を浮かべていて、飼い主さんの邪魔になっていたことに気がつかなかったようです。

その後、パターマットの下にもぐり込んだハクちゃんは、お尻をはみ出させながらもすっかり隠れているつもりに。飼い主さんが手を伸ばしてみると素早くチョップで応戦し、パターマット改め自分だけの拠点を守り続けるのでした。

ハクちゃんの自由奔放な姿に、誰もが自然と頬を緩めてしまうことでしょう。

YouTubeの視聴者からは「周りを巻き込んで遊ぶ自由ネッコ」「ハクちゃんはネコさん芸人だ、ボールキャッチ上手い」「ハクたん世界一のゴールキーパーですね」といったコメントが多く寄せられています。

YouTubeチャンネル『猫のあお & ハク・シネマ』では、ハクちゃんをはじめとする猫ちゃんたちのクスッと笑えて癒される日常が多数投稿されています。ぜひチェックしてみてください！

"写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のあお & ハク・シネマ」さま

執筆：飯塚 彩乃

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。"