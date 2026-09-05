玄関マットの上で寝ていた猫。おしゃれな玄関マットと猫が掛け合わさると素敵な光景が見られたそうで…？寝ている猫が見せてくれた予想外な光景が反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で211.1万回も表示され、7千いいねを記録。「おきゃわが落ちている」「完璧でした」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：『レイアウト考えて寝てるのかな』→玄関マットの上にいる猫を見たら…まさかの光景】

絶妙すぎる寝場所

Xアカウント「困助(こますけ)@デザイナー」に投稿されたのは、とあるお宅の玄関マット。クラシカルな花柄がついたマットの上に寝ていたというキジトラの猫ちゃん。飼い主さんがよく見ると、とても絶妙な場所で寝転んでいたそう。

『レイアウト考えて寝てるのかな』と飼い主さんが思うほど、猫ちゃんは玄関マットのちょうど真ん中に寝ていたのだとか。右側を向いて手足をゆったりと伸ばしている姿は、もはや玄関マットの一部。落ち着いた生成り色の玄関マットにこげ茶の縞模様がよく映えていたといいます。

お気に入りスポット

また別の日には、左端で丸くなってくつろいでいたという猫ちゃん。どうやらこの玄関マットがお気に入りだそう。

さらに別の日に見ても、やはり玄関マットに乗っていたという猫ちゃん。起こそうとしても起きてくれないので、抱き上げようとすると嫌がってひらりと玄関マットに降りたのだとか。そしてすぐにまた玄関マットに横になってしまったといいます。寝心地がとても良いのでしょう。玄関マットが好きすぎて離れられない猫ちゃんなのでした。

玄関マットで寝ていた猫ちゃんを見た方たちから「これは名匠の絵画ですね」「すてきなタペストリー」など、ユニークなコメントが寄せられました。もはや猫ちゃんが乗って玄関マットのデザインが完成したと言ってもいいかもしれませんね。

Xアカウント「困助(こますけ)@デザイナー」では、玄関マットが大好きな猫ちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「困助(こますけ)@デザイナー」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。