元テレ朝アナ・久冨慶子、資格取得を報告 きっかけは長男の“サッカー姿”、夫は元サッカー日本代表の大津祐樹氏
元テレビ朝日アナウンサーの久冨慶子（38）が4日、自身のインスタグラムを更新。資格を取得したことを報告した。
【写真】“エンブレム”を掲げて…資格取得を報告した久冨慶子
投稿で「サッカーの4級審判の資格を取りました」と報告。「長男がサッカーしている姿を見て興味が湧いて取得してみました！」ときっかけを明かし、「超入門の資格ですが知らないことも多くて、いただいた冊子を読んでもっと深く理解したいと思います」と意気込み、「このエンブレムは長男に見つかったら奪われそうなので隠しておこう」とコメント。エンブレムを持ち笑顔のショットも公開した。
久冨は2026年8月31日、テレビ朝日を退職したことを報告。「今後は子育てを主軸に自分の可能性を広げていけたらと思っています」などと伝えていた。
久冨は元テレビ朝日アナウンサー。神奈川県出身。B型。青山学院大学卒業。2012年4月、テレビ朝日に入社。ニュース番組『グッド!モーニング』、スポーツ番組『日本サッカー応援宣言 やべっちFC』などを担当していた。
またプライベートでは、18年1月に元サッカー日本代表で現在は実業家の大津祐樹氏（36）と結婚し、21年2月に第1子長男出産。昨年6月には第2子次男を出産したことを発表していた。
【写真】“エンブレム”を掲げて…資格取得を報告した久冨慶子
投稿で「サッカーの4級審判の資格を取りました」と報告。「長男がサッカーしている姿を見て興味が湧いて取得してみました！」ときっかけを明かし、「超入門の資格ですが知らないことも多くて、いただいた冊子を読んでもっと深く理解したいと思います」と意気込み、「このエンブレムは長男に見つかったら奪われそうなので隠しておこう」とコメント。エンブレムを持ち笑顔のショットも公開した。
久冨は元テレビ朝日アナウンサー。神奈川県出身。B型。青山学院大学卒業。2012年4月、テレビ朝日に入社。ニュース番組『グッド!モーニング』、スポーツ番組『日本サッカー応援宣言 やべっちFC』などを担当していた。
またプライベートでは、18年1月に元サッカー日本代表で現在は実業家の大津祐樹氏（36）と結婚し、21年2月に第1子長男出産。昨年6月には第2子次男を出産したことを発表していた。