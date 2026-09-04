任天堂、異例の2日連続で新情報発表 8日に『ゼルダの伝説』・9日に『ニンテンドーダイレクト』
任天堂は4日、ゲームの新情報を発表する『ニンテンドーダイレクト』（ニンダイ）を9日23時より配信することを発表した。配信時間は45分となっている。
【動画】公開された『ゼルダの伝説 時のオカリナ』リメイクの最新映像
また、人気ゲーム『ゼルダの伝説』の新情報を発表する番組「ゼルダの伝説40周年 Direct 2026.9.8」を、前日8日23時より配信することも発表。配信時間は約30分。
8日・9日と異例の2日連続でゲームの新情報を発信していくが、「ゼルダの伝説40周年 Direct 2026.9.8」では、シリーズ40周年の節目に『ゼルダの伝説』に関するさまざまな情報を発表する。
『ニンテンドーダイレクト』では、この冬に発売するタイトルを中心に、Nintendo Switch 2 ソフトの最新情報を発表する。
注目されている『ゼルダの伝説』は、1986年の第一作『ゼルダの伝説』以来、40年にわたりシリーズ作が発売されているアクションアドベンチャーゲーム。主人公・リンクとなり、フィールドやダンジョンに隠された謎を解き、冒険を進めていく。ハイラルを舞台に紡がれてきたさまざまな時代の物語であり、ゼルダ姫、ガノンドロフとのトライフォースを巡る宿命を描いたリンクの英雄譚となっている。
すでに『ゼルダの伝説 時のオカリナ』（1998年発売）のリメイクが2026年に発売されることが決定しており、その続報が発表されると見られる。また『ゼルダの伝説』の実写（ライブアクション）映画が、2027年4月30日に公開されることから、こちらの情報も期待できる。
【動画】公開された『ゼルダの伝説 時のオカリナ』リメイクの最新映像
また、人気ゲーム『ゼルダの伝説』の新情報を発表する番組「ゼルダの伝説40周年 Direct 2026.9.8」を、前日8日23時より配信することも発表。配信時間は約30分。
8日・9日と異例の2日連続でゲームの新情報を発信していくが、「ゼルダの伝説40周年 Direct 2026.9.8」では、シリーズ40周年の節目に『ゼルダの伝説』に関するさまざまな情報を発表する。
注目されている『ゼルダの伝説』は、1986年の第一作『ゼルダの伝説』以来、40年にわたりシリーズ作が発売されているアクションアドベンチャーゲーム。主人公・リンクとなり、フィールドやダンジョンに隠された謎を解き、冒険を進めていく。ハイラルを舞台に紡がれてきたさまざまな時代の物語であり、ゼルダ姫、ガノンドロフとのトライフォースを巡る宿命を描いたリンクの英雄譚となっている。
すでに『ゼルダの伝説 時のオカリナ』（1998年発売）のリメイクが2026年に発売されることが決定しており、その続報が発表されると見られる。また『ゼルダの伝説』の実写（ライブアクション）映画が、2027年4月30日に公開されることから、こちらの情報も期待できる。