最近話題の「ショートスリープ」は実は正しかった？ ショートスリーパーから見る統計の「疑似相関」
ショートスリーパーは正しかった！？
YouTubeチャンネル「ジオジオ地理教室」が、「【ショートスリーパー必見】統計を見ると睡眠が体に悪影響を与えていることが判明しました」を公開した。世間で話題の「ショートスリーパー」について、世界や日本の統計データを用いながら、地理的な視点から睡眠時間と幸福度や寿命の関係性、そして統計の裏に潜む「疑似相関」について解説している。
動画ではまず、OECD加盟国を中心とした33カ国の平均睡眠時間データを取り上げ、日本が最下位であることを紹介。そのうえで、各国の睡眠時間と「幸福度」や「平均寿命」を比較した。すると、「睡眠時間が短い国ほど幸福度が高く、長い国ほど幸福度が低い」「睡眠時間が長い国ほど平均寿命が短い」という、世間のイメージとは逆の傾向が浮かび上がった。
さらに日本国内の都道府県別データでも検証。青森県や秋田県など地方の睡眠時間が長い一方で、東京都などの都市部は短い傾向にあった。ここでも睡眠時間が長い県ほど平均寿命が短く、短い県ほど寿命が長いという結果が出た。このデータだけを見れば「睡眠時間が短いほど、健康で幸せに過ごせる」という結論に至りそうになるが、制作者のジオジオは「そんなはずがないでしょう」と指摘する。
これは、直接的な因果関係がないのに、隠れた第3の要因によって関係があるように見えてしまう「疑似相関」という現象である。国家間においては、先進国と発展途上国における医療の発達や生活環境の違いが、日本国内においては、地方における塩分摂取量の多さや車移動中心の生活、医療機関へのアクセスなどが、寿命と睡眠時間の双方に影響を与えていると説明した。
ジオジオは、「数字だけを見れば、睡眠時間が長い国ほど寿命が短いという、とんでもない結論だって作れてしまう」とし、「その数字がなぜそうなっているのかを考える。これが地理の面白いところ」と述べ、データを鵜呑みにせず、背景にある要因を考察する重要性を伝えている。
YouTubeチャンネル「ジオジオ地理教室」が、「【ショートスリーパー必見】統計を見ると睡眠が体に悪影響を与えていることが判明しました」を公開した。世間で話題の「ショートスリーパー」について、世界や日本の統計データを用いながら、地理的な視点から睡眠時間と幸福度や寿命の関係性、そして統計の裏に潜む「疑似相関」について解説している。
動画ではまず、OECD加盟国を中心とした33カ国の平均睡眠時間データを取り上げ、日本が最下位であることを紹介。そのうえで、各国の睡眠時間と「幸福度」や「平均寿命」を比較した。すると、「睡眠時間が短い国ほど幸福度が高く、長い国ほど幸福度が低い」「睡眠時間が長い国ほど平均寿命が短い」という、世間のイメージとは逆の傾向が浮かび上がった。
さらに日本国内の都道府県別データでも検証。青森県や秋田県など地方の睡眠時間が長い一方で、東京都などの都市部は短い傾向にあった。ここでも睡眠時間が長い県ほど平均寿命が短く、短い県ほど寿命が長いという結果が出た。このデータだけを見れば「睡眠時間が短いほど、健康で幸せに過ごせる」という結論に至りそうになるが、制作者のジオジオは「そんなはずがないでしょう」と指摘する。
これは、直接的な因果関係がないのに、隠れた第3の要因によって関係があるように見えてしまう「疑似相関」という現象である。国家間においては、先進国と発展途上国における医療の発達や生活環境の違いが、日本国内においては、地方における塩分摂取量の多さや車移動中心の生活、医療機関へのアクセスなどが、寿命と睡眠時間の双方に影響を与えていると説明した。
ジオジオは、「数字だけを見れば、睡眠時間が長い国ほど寿命が短いという、とんでもない結論だって作れてしまう」とし、「その数字がなぜそうなっているのかを考える。これが地理の面白いところ」と述べ、データを鵜呑みにせず、背景にある要因を考察する重要性を伝えている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
ジオジオへようこそ！ このチャンネルでは、ジオジオ(管理主)とみなさんで一緒に世界一楽しい科目"地理"を学んでいきます。 皆さんが知っている知識があれば、どんどんコメント欄で教えてください。ジオジオ含め、皆さん全員が先生であり、全員が生徒です。 地域PR・観光PR・映像制作・取材等のご相談も歓迎しております。 自治体様、観光協会様、地域事業者様など、お気軽にお問い合わせください。 企業様からのご依頼・案件のご相談も心よりお待ちしております。 ↓お問い合わせはこちらからお願いします geogeochiri@gmail.com ※当チャンネルの動画・Shortsにつきましては、許可のない転載を認めておりません。 公式投稿はYouTubeおよびTikTokの「ジオジオ地理教室」アカウントから発信しております。 ※2024年4月から本格的に動画投稿スタート
youtube.com/@ジオジオ地理教室 YouTube