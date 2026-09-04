ウエスト58cm・“現役の看護師”グラドル、セーラージュピター姿にネット衝撃「スタイル抜群」「めちゃ似合ってる」
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、4日までにXを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。
【写真】ウエスト58cm・“現役の看護師”グラドル、「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。
今回の投稿では「撮影会でセーラージュピターになりました」とつづり、コスプレ姿の全身ショットを公開。ファンからは「スタイル抜群」「めちゃ似合ってる」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）
【写真】ウエスト58cm・“現役の看護師”グラドル、「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。
今回の投稿では「撮影会でセーラージュピターになりました」とつづり、コスプレ姿の全身ショットを公開。ファンからは「スタイル抜群」「めちゃ似合ってる」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）