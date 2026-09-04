桃里れあ、ソロショット　※「桃里れあ」X

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　現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、4日までにXを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。

【写真】ウエスト58cm・“現役の看護師”グラドル、「スタイル抜群」　水着姿、グラビア姿も（18枚）

　看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。

　今回の投稿では「撮影会でセーラージュピターになりました」とつづり、コスプレ姿の全身ショットを公開。ファンからは「スタイル抜群」「めちゃ似合ってる」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。

引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）