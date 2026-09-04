SNSで18.2万回以上表示され1.4万以上の「いいね」を獲得しているのは、とんでもない表情になってしまった猫ちゃんの姿。喜びとも悲しみともいえない表情を見たSNS民からは「顔ww」「悟っていらっしゃる…？」などのコメントが寄せられています。

【写真：ママに両手で抱えられ、完全に脱力しきった様子の猫→『表情』を見ると…まさかの光景】

抱えられているまめくん

X（旧Twitter）アカウント「すんぽんた」に投稿されたのは、前髪のような模様が可愛いキジ白の「まめくん」がママさんに両手で抱えられている姿。脇に手を入れて掲げられたまめくんは、腕をだらんと垂らし、完全に脱力している様子だったといいます。

注目すべきは、まめくんの表情。両目は閉じられ、眉間には強く力が入っていたそう。すべてをあきらめきっているような『虚無顔』だったといいます。「いったん、考えるのやめようか」とでも思っているかのように感じたそうです。

虚無顔の理由は？

実はこのとき、まめくんはママさんに肉球のにおいを嗅がれすぎてしまったとのこと。嗅がれるのは好きではないのにしつこいほどに嗅がれてしまい、いったん思考を停止したようです。「あきらめた」のか「受け入れた」のかは、まめくんにしかわからないことですが…。

虚無顔になる前は、嫌そうな顔をしたりブチギレた“般若顔”になったりしていたというまめくん。ふだんはもちろん可愛いお顔をしているそうですが、怒るととたんに“般若顔”になるとのこと。嫌なことは「イヤ」とはっきり伝えるタイプの猫ちゃんのようですね！

虚無顔になってしまったまめくんを見た視聴者からは、「肉球の匂い中毒になるよね」「うちのも嗅がれまくって固まるよ～」と共感のコメントも届いていました。

Xアカウント「すんぽんた」には、まめくんのほか、フータくん、ピノくん、つぶちゃんの天使のようなお顔から般若のようなお顔まで、さまざまな表情が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「すんぽんた」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。