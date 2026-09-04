HANA・JISOOソロデビュー曲「Movie Star」、自身出演の「いち髪 PREMIER」CMで初公開
クラシエ株式会社が展開するプレミアムダメージケアシリーズ「いち髪 PREMIER（プレミア）」の発売を記念し、HANAのJISOOを起用した新CM「後ろ姿のリレー」篇が9月4日から全国で放送される。
【動画】HANA・JISOOソロデビュー曲がCMソングに！ 「いち髪 PREMIER」新CM「後ろ姿のリレー」篇
新CM「後ろ姿のリレー」篇では、積み重ねてきた努力が宿る“後ろ姿”の美しさを表現。CMキャラクターとして、ステージに向けてダンスや歌唱の練習を積み重ねるストイックな姿勢で知られるHANAのJISOOが起用された。
7ヵ所のロケーションで撮影された本CMは、JISOOの後ろ姿から始まる。ギターの練習に向き合うシーンをはじめ、ダンスの練習、レコーディングと、日常の積み重ねを丁寧に描く映像が続く。その後ろ姿を見ている第三者の「後ろ姿って、積み重ねだと思う。その人が積み重ねてきたものがそのまま表れる。だから、かっこいい後ろ姿を見ると、私は嬉しくなる」というナレーションが、画面に深い余韻を添える。各ロケーションで“後ろ姿”から振り返る瞬間が、リレーのようにつながるシーンが本CMの見どころだ。
「いち髪 PREMIER」が“使うたび、この髪が自信をくれる。”ことを、JISOOの自信に満ちた眼差しで物語る。そして、ロケーションごとに異なる、7つの衣装でのJISOOの振り返りシーンが展開する。
CMソングとなった「Movie Star」はありのままの自分を肯定し、自分らしさを受け入れ自分自身も輝けるようになっていく姿を描いた物語。恋を通して自分に自信を持てる、本当の自分を見つけていく姿を描いた、LEE JISOOらしい等身大のラブソングだ。
軽やかに揺れる白い衣装で登場したJISOO。インタビューで特に緊張したと語っていた振り返るシーンから撮影がスタート。自信に満ちた眼差しから可愛らしい姿までさまざまな表情で撮影に臨んでいた。続いて、ギターの練習と歌詞を考える創作シーンの撮影では、スタジオに入るとキーボードを見て「私が使っているものと一緒！」と興奮気味。ダンススタジオに移動すると、真剣な表情で振り付けを確認している様子は強いプロ意識が感じられた。そこにスペシャルゲストが登場すると、二人でモニターをチェックしながら笑いあうなど、現場は楽しい空気に包まれた。
撮影も後半に差し掛かり、レコーディングシーン・バンド練習シーンの合間では、メイキングカメラにピースを見せたり、リラックスしている様子。一方で本番のカメラが回ると、真剣な表情で歌い、時に激しく演奏している凛とした姿へ。オンとオフを切り替えながら、さまざまな表情が見えるところも魅力の一つだと感じられる一幕だった。すべての撮影が終了すると、「本日は長丁場の撮影ありがとうございました！」とスタッフへの感謝の言葉を述べ、温かな拍手の中で、締めくくられた。
撮影に臨んだJISOOは「今までは私を助けてくれる6人のメンバーがいたので、今日は一人になることにちょっと心配もしていました。たくさんの方々のおかげで、今日上手くいったのかなと思って、すごく嬉しいです」とコメント。
また、ソロデビュー曲でCMソングとなった「Movie Star」について「この曲は、元々ちゃんみなさんが昔作った曲で、この曲を私に聴かせてくださったんですよ。私が『めっちゃいいですね』って言っていて。バース2（2番の歌詞）のところが空いていて、ちゃんみなさんが『じゃあ（曲）あげるよ』って。それを聴きながら家に帰るタクシーの中で、バース2（2番の歌詞）をパパっと書いたので。この曲は『私がかっこいいと思う人、私が愛している人』を考えながら書いていました」と明かす。
そして「今回のCMのテーマも『後ろ姿を見てかっこいいと思う』そんな感じだったので、私が思うかっこいい後ろ姿を持っている人……ちゃんみなさんのことを考えながら書いたら、パパっと書けました」と楽曲の制作秘話を語った。
HANAのJISOOが出演する「いち髪 PREMIER」新CM「後ろ姿のリレー」篇は、9月4日より放送。
JISOOのインタビュー（一部抜粋）は以下の通り。
＜JISOO 撮影インタビュー（一部抜粋）＞
--初めてのソロCM撮影のご感想を教えてください。
初めて聞いた瞬間からすごく嬉しかったし、でもやっぱり今までは私を助けてくれる6人のメンバーがいたので、今日は一人になることにちょっと心配もしていました。たくさんの方々のおかげで、今日上手くいったのかなと思って、すごく嬉しいです。
--特に緊張したシーンはありましたか？
やっぱりそれは振り向くシーンですね。角度と、なびく……どれぐらいなびくかを合わせないといけなかったので、それがちょっと緊張しました。
--振り向くシーンの他に特に見てほしいシーンはありますか？
やっぱり、友情出演をしてくださったので、その俳優さんをちょっと見てほしいです。
--初めてのソロ出演など「初」が多いCMだったと思います。メンバーの方と「初〇〇デビュー」したいことはありますか？
やりたいことは……「初・夏祭り」！ 浴衣を着て夏祭り行きたいです。あとは、何でしたっけ……あ！ 「流しそうめん」！ 私まだそれを食べたことがなくて、初流しそうめんデビュー、みんなと一緒にやりたいなと思います。
--ソロデビューで収録する曲が本CMでお披露目されます。楽曲制作に参加された感想を教えてください。
この曲は、元々ちゃんみなさんが昔作った曲で、この曲を私に聴かせてくださったんですよ。私が「めっちゃいいですね」って言っていて。バース2（2番の歌詞）のところが空いていて、ちゃんみなさんが「じゃあ（曲）あげるよ」って。それを聴きながら家に帰るタクシーの中で、バース2（2番の歌詞）をパパっと書いたので。この曲は「私がかっこいいと思う人、私が愛している人」を考えながら書いていました。今回のCMのテーマも「後ろ姿を見てかっこいいと思う」そんな感じだったので、私が思うかっこいい後ろ姿を持っている人……ちゃんみなさんのことを考えながら書いたら、パパっと書けました。
--きれいな青髪が印象的ですが、他に挑戦してみたい髪色はありますか？
やっぱり、ピンクは絶対やってみたいなと思って。（いち髪のパッケージを指して）ちょうどこういう色がやりたかったんです。淡いピンク。しかもこれ、上から見るとお花の形になっているので、すごく嬉しいです。「え、花？ 私たちってこと？」みたいな（笑）。
--最近JISOOさんが体験した「プレミア」な瞬間や体験はありますか？
またメンバーの話になっちゃうんですけど、一人でのCM撮影で、改めてメンバーのみんなの大事さを感じました。毎日、毎分毎秒が楽しすぎて、笑いが止まらないんです。時間が経ってこの瞬間を見たら、絶対懐かしいし、愛おしい瞬間なんだろうなと思う瞬間が最近たくさんありまして。今の、みんなとの時間がプレミアだと思います。
【動画】HANA・JISOOソロデビュー曲がCMソングに！ 「いち髪 PREMIER」新CM「後ろ姿のリレー」篇
新CM「後ろ姿のリレー」篇では、積み重ねてきた努力が宿る“後ろ姿”の美しさを表現。CMキャラクターとして、ステージに向けてダンスや歌唱の練習を積み重ねるストイックな姿勢で知られるHANAのJISOOが起用された。
「いち髪 PREMIER」が“使うたび、この髪が自信をくれる。”ことを、JISOOの自信に満ちた眼差しで物語る。そして、ロケーションごとに異なる、7つの衣装でのJISOOの振り返りシーンが展開する。
CMソングとなった「Movie Star」はありのままの自分を肯定し、自分らしさを受け入れ自分自身も輝けるようになっていく姿を描いた物語。恋を通して自分に自信を持てる、本当の自分を見つけていく姿を描いた、LEE JISOOらしい等身大のラブソングだ。
軽やかに揺れる白い衣装で登場したJISOO。インタビューで特に緊張したと語っていた振り返るシーンから撮影がスタート。自信に満ちた眼差しから可愛らしい姿までさまざまな表情で撮影に臨んでいた。続いて、ギターの練習と歌詞を考える創作シーンの撮影では、スタジオに入るとキーボードを見て「私が使っているものと一緒！」と興奮気味。ダンススタジオに移動すると、真剣な表情で振り付けを確認している様子は強いプロ意識が感じられた。そこにスペシャルゲストが登場すると、二人でモニターをチェックしながら笑いあうなど、現場は楽しい空気に包まれた。
撮影も後半に差し掛かり、レコーディングシーン・バンド練習シーンの合間では、メイキングカメラにピースを見せたり、リラックスしている様子。一方で本番のカメラが回ると、真剣な表情で歌い、時に激しく演奏している凛とした姿へ。オンとオフを切り替えながら、さまざまな表情が見えるところも魅力の一つだと感じられる一幕だった。すべての撮影が終了すると、「本日は長丁場の撮影ありがとうございました！」とスタッフへの感謝の言葉を述べ、温かな拍手の中で、締めくくられた。
撮影に臨んだJISOOは「今までは私を助けてくれる6人のメンバーがいたので、今日は一人になることにちょっと心配もしていました。たくさんの方々のおかげで、今日上手くいったのかなと思って、すごく嬉しいです」とコメント。
また、ソロデビュー曲でCMソングとなった「Movie Star」について「この曲は、元々ちゃんみなさんが昔作った曲で、この曲を私に聴かせてくださったんですよ。私が『めっちゃいいですね』って言っていて。バース2（2番の歌詞）のところが空いていて、ちゃんみなさんが『じゃあ（曲）あげるよ』って。それを聴きながら家に帰るタクシーの中で、バース2（2番の歌詞）をパパっと書いたので。この曲は『私がかっこいいと思う人、私が愛している人』を考えながら書いていました」と明かす。
そして「今回のCMのテーマも『後ろ姿を見てかっこいいと思う』そんな感じだったので、私が思うかっこいい後ろ姿を持っている人……ちゃんみなさんのことを考えながら書いたら、パパっと書けました」と楽曲の制作秘話を語った。
HANAのJISOOが出演する「いち髪 PREMIER」新CM「後ろ姿のリレー」篇は、9月4日より放送。
JISOOのインタビュー（一部抜粋）は以下の通り。
＜JISOO 撮影インタビュー（一部抜粋）＞
--初めてのソロCM撮影のご感想を教えてください。
初めて聞いた瞬間からすごく嬉しかったし、でもやっぱり今までは私を助けてくれる6人のメンバーがいたので、今日は一人になることにちょっと心配もしていました。たくさんの方々のおかげで、今日上手くいったのかなと思って、すごく嬉しいです。
--特に緊張したシーンはありましたか？
やっぱりそれは振り向くシーンですね。角度と、なびく……どれぐらいなびくかを合わせないといけなかったので、それがちょっと緊張しました。
--振り向くシーンの他に特に見てほしいシーンはありますか？
やっぱり、友情出演をしてくださったので、その俳優さんをちょっと見てほしいです。
--初めてのソロ出演など「初」が多いCMだったと思います。メンバーの方と「初〇〇デビュー」したいことはありますか？
やりたいことは……「初・夏祭り」！ 浴衣を着て夏祭り行きたいです。あとは、何でしたっけ……あ！ 「流しそうめん」！ 私まだそれを食べたことがなくて、初流しそうめんデビュー、みんなと一緒にやりたいなと思います。
--ソロデビューで収録する曲が本CMでお披露目されます。楽曲制作に参加された感想を教えてください。
この曲は、元々ちゃんみなさんが昔作った曲で、この曲を私に聴かせてくださったんですよ。私が「めっちゃいいですね」って言っていて。バース2（2番の歌詞）のところが空いていて、ちゃんみなさんが「じゃあ（曲）あげるよ」って。それを聴きながら家に帰るタクシーの中で、バース2（2番の歌詞）をパパっと書いたので。この曲は「私がかっこいいと思う人、私が愛している人」を考えながら書いていました。今回のCMのテーマも「後ろ姿を見てかっこいいと思う」そんな感じだったので、私が思うかっこいい後ろ姿を持っている人……ちゃんみなさんのことを考えながら書いたら、パパっと書けました。
--きれいな青髪が印象的ですが、他に挑戦してみたい髪色はありますか？
やっぱり、ピンクは絶対やってみたいなと思って。（いち髪のパッケージを指して）ちょうどこういう色がやりたかったんです。淡いピンク。しかもこれ、上から見るとお花の形になっているので、すごく嬉しいです。「え、花？ 私たちってこと？」みたいな（笑）。
--最近JISOOさんが体験した「プレミア」な瞬間や体験はありますか？
またメンバーの話になっちゃうんですけど、一人でのCM撮影で、改めてメンバーのみんなの大事さを感じました。毎日、毎分毎秒が楽しすぎて、笑いが止まらないんです。時間が経ってこの瞬間を見たら、絶対懐かしいし、愛おしい瞬間なんだろうなと思う瞬間が最近たくさんありまして。今の、みんなとの時間がプレミアだと思います。