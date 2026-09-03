1歳の赤ちゃんがぬいぐるみのお世話をする後ろで、ワンコが荒ぶっていて…！？同じぬいぐるみなのに遊び方が真逆すぎるとSNSで話題を呼び、投稿は10万回再生を突破。「野生が出ましたか？(笑)」「大爆笑ww」「最上級に可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんと大型犬の『ぬいぐるみの使い方』を比較→同じぬいぐるみなのに…まさかの『差がありすぎる光景』】

同じぬいぐるみなのに全然違う…！？

Instagramアカウント「kohaku.118」に投稿されたのは、1歳の赤ちゃんとサモエド「こはく」ちゃんのあまりにも対照的な光景。

大きなクマのぬいぐるみで遊ぶ赤ちゃん。というよりも、ぬいぐるみを大事そうに足の上に乗せ、かいがいしくお世話をしている様子。一生懸命な姿がとっても微笑ましい光景だったそう。

ここで注目してほしいのは赤ちゃんの後ろにいるこはくちゃん。同じぬいぐるみで遊んでいるものの、こちらは野性味が爆発…！ブンブンとぬいぐるみの頭を振り回し大興奮だったとか。

対照的な遊び方に爆笑！

ふたりが横に並ぶと遊び方の差は歴然。せっせとお世話をする赤ちゃんの横で、ワイルドに格闘するこはくちゃん…。「同じものが好き」という共通点は同じなのに…と、思わず笑ってしまいます。

遊び方は対照的ですが、ふたりの空気感は同じ家で暮らす仲間ならでは。お世話をする赤ちゃんも、野性味あふれるこはくちゃんもどちらも可愛くてたまらなく癒されるワンシーンなのでした。

この投稿には「野性味が過ぎる(笑)」「破壊神と保育士さん」「めちゃめちゃ最上級に可愛い♡」などのコメントが寄せられています。

おままごとしていたのになぜ…！？

ぬいぐるみ相手にワイルドに遊ぶこはくちゃんですが、対赤ちゃんではお姉ちゃんっぷりを発揮するのだとか。この日も赤ちゃんのおままごと遊びに優しく付き合ってあげていたのだそう。

『はいどうぞ！』と渡されたおもちゃをちゃんと受け取るこはくちゃん。あまりに微笑ましい光景に自然と頬が緩みます。あたたかく見守っていた飼い主さんですが、ふいに顔を上げたこはくちゃんと目が合ったといいます。すると見る見るうちにこはくちゃんの表情に変化が…！

ついさっきまであんなに穏やかなお顔だったのに、どんどん目が吊り上がっていき、完全に悪者顔に。飼い主さんを眼光鋭く睨み返していたそう。赤ちゃんとのふたりきりの時間を見られて気恥ずかしかったのかもしれませんね。まるで人間のような感情豊かなこはくちゃんなのでした♡

Instagramアカウント「kohaku.118」には、こはくちゃんと赤ちゃんの微笑ましい日々が投稿されています。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「kohaku.118」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております