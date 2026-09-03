日本代表が11月にシンガポールでブラジル＆パラグアイと対戦！北中米W杯のリベンジなるか
日本サッカー協会（JFA）は９月３日、日本代表が2026年11月13日から17日にかけて、シンガポールのシンガポールナショナルスタジアムにおいて行われる「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」へ参加すると発表した。
参戦するのは、日本、ブラジル、パラグアイ、シンガポールの４か国で、森保ジャパンは11月14日にブラジル、同17日にパラグアイと相まみえる。
北中米ワールドカップのラウンド32で１－２と敗れたブラジルとのリベンジマッチがさっそく実現する。
森保一監督はJFAを通じて、次のようにコメントしている。
「９月、10月の日本国内での活動に続き、11月も南米の強豪国と対戦できることを嬉しく思います。言うまでもなく、パラグアイ、ブラジルは先のFIFAワールドカップにおいて我々よりも高い順位の結果を残したチームです。毎回の活動で自分たちの現在地から前進し続け、来年１月に控えるAFCアジアカップで最高のパフォーマンスを発揮するために、この機会を最大限有意義なものとしたいです。ワールドカップにおいてはシンガポールをはじめ、アジア各国でたくさんの方が日本代表を応援してくださったと聞きます。そのようなサッカーに熱い国での大会に臨めることに感謝するとともに、協賛してくださったみずほフィナンシャルグループの皆様にも厚く御礼申し上げます」
難敵との２連戦は、第三次森保ジャパンにとって格好の腕試しとなりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「涙が止まらない」月曜深夜、サッカー界に飛び込んできた“電撃発表”にネット騒然！「うそやろ」「ついにこの日が来てしまったか」
参戦するのは、日本、ブラジル、パラグアイ、シンガポールの４か国で、森保ジャパンは11月14日にブラジル、同17日にパラグアイと相まみえる。
森保一監督はJFAを通じて、次のようにコメントしている。
「９月、10月の日本国内での活動に続き、11月も南米の強豪国と対戦できることを嬉しく思います。言うまでもなく、パラグアイ、ブラジルは先のFIFAワールドカップにおいて我々よりも高い順位の結果を残したチームです。毎回の活動で自分たちの現在地から前進し続け、来年１月に控えるAFCアジアカップで最高のパフォーマンスを発揮するために、この機会を最大限有意義なものとしたいです。ワールドカップにおいてはシンガポールをはじめ、アジア各国でたくさんの方が日本代表を応援してくださったと聞きます。そのようなサッカーに熱い国での大会に臨めることに感謝するとともに、協賛してくださったみずほフィナンシャルグループの皆様にも厚く御礼申し上げます」
難敵との２連戦は、第三次森保ジャパンにとって格好の腕試しとなりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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