「もう緊張しない!!」人前で自信満々に話すコツ
YouTubeチャンネル「話し方向上委員会_みのちゃんねる」が、「『もう緊張しない!!』人前で自信満々に話すコツ」と題した動画を公開した。
伝わる話し方の専門家である桐生稔氏が、人前で話すのが苦手な人が自信を持って話せるようになるための実践的な手法「グッドバッドメソッド」を紹介している。
桐生氏は、人前で話す際に「自信満々に喋っていると大した話をしていないのにすごく魅力的に聞こえたりする」と、見た目や雰囲気の重要性を強調。
しかし、過去の失敗経験などから自信を失い、「自信を持って話せている状態」がそもそも思い描けない人が多いと指摘した。
そこで桐生氏が解決策として提唱するのが「グッドバッドメソッド」だ。
動画内では、過去に先輩から「自信なさそうに話していたね（笑）」と言われたことがトラウマになっていた受講生の事例を紹介。
桐生氏はまず、受講生に「自信がなさそうに話す様子（バッド）」をあえて再現させた。視線を落とし、猫背でボソボソと話すその姿の「反対」こそが、その人にとっての「自信を持って話す姿（グッド）」であると提示したのだ。
具体的なグッドのイメージとして、「姿勢を正す」「大きく広く見る」「遠くまで通るように話す」「語尾をはっきり喋る」ための動作を徹底的に練習。
スマートフォンで録画してビフォーアフターを比較することで、受講生は「こんなにやっていても全然大丈夫なんですね」と客観的に気づき、自信のないイメージを鮮明に書き換えることに成功したという。
桐生氏は、自信がない自分をポジティブに言い換えるだけのアドバイスは「現実は何も変わっていない」と指摘し、「自信というのは持つものではなくて湧き出てくるもの」だと語った。
まずは自分にとっての「自信を持って話せている」イメージを明確に描き、その姿に向かって具体的な練習を繰り返すことで、自然と人前で堂々と話す力が身についていくだろう。
伝わる話し方の専門家である桐生稔氏が、人前で話すのが苦手な人が自信を持って話せるようになるための実践的な手法「グッドバッドメソッド」を紹介している。
桐生氏は、人前で話す際に「自信満々に喋っていると大した話をしていないのにすごく魅力的に聞こえたりする」と、見た目や雰囲気の重要性を強調。
しかし、過去の失敗経験などから自信を失い、「自信を持って話せている状態」がそもそも思い描けない人が多いと指摘した。
そこで桐生氏が解決策として提唱するのが「グッドバッドメソッド」だ。
動画内では、過去に先輩から「自信なさそうに話していたね（笑）」と言われたことがトラウマになっていた受講生の事例を紹介。
桐生氏はまず、受講生に「自信がなさそうに話す様子（バッド）」をあえて再現させた。視線を落とし、猫背でボソボソと話すその姿の「反対」こそが、その人にとっての「自信を持って話す姿（グッド）」であると提示したのだ。
具体的なグッドのイメージとして、「姿勢を正す」「大きく広く見る」「遠くまで通るように話す」「語尾をはっきり喋る」ための動作を徹底的に練習。
スマートフォンで録画してビフォーアフターを比較することで、受講生は「こんなにやっていても全然大丈夫なんですね」と客観的に気づき、自信のないイメージを鮮明に書き換えることに成功したという。
桐生氏は、自信がない自分をポジティブに言い換えるだけのアドバイスは「現実は何も変わっていない」と指摘し、「自信というのは持つものではなくて湧き出てくるもの」だと語った。
まずは自分にとっての「自信を持って話せている」イメージを明確に描き、その姿に向かって具体的な練習を繰り返すことで、自然と人前で堂々と話す力が身についていくだろう。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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