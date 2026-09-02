エアコン修理業者の人に「めっちゃ特徴的なお顔してますね！！」と言われた猫さん。SNSで人気出ると言われて投稿したところ、すぐに多くの反響が！記事執筆時点で192万回以上閲覧された猫さんのお顔には、「たしかにくせがすごい！！」「やばい、かわいいですw」などの声が寄せられました！

【写真：『めっちゃ特徴的な顔、絶対に人気出る』と言われた猫→SNSに投稿してみたら…「ハンサムすぎる」「加工しているのかと思ったｗ」】

️修理業者もびっくりな特徴的なお顔

Threadsアカウント「@ojii_noah」さまは、猫の「ノア」ちゃんと愛称「じっじ」の暮らしを発信されています。

ある日、お家にエアコンの修理業者がやってきた時のこと。修理業者の人はじっじのお顔を見て「めっちゃ特徴的なお顔してますね！！」「SNSとかやってないんですか？絶対人気出ると思います！」と大興奮！

なぜそんなにじっじのお顔を見て大興奮したのかというと……

顎がとーってもしゃくれているから！

まるで漫画に出てくるような顎のしゃくれ具合を見て、修理業者の人も驚き、興奮してしまったそうです（笑）

️ユニークなお顔立ちが大反響

お手本のようなしゃくれ具合を披露したじっじのお顔には、「頭首撫で撫でではなく顎の先端をヨシヨシ、カキカキしたいです！」「こちらがデフォルトなんですね笑」「こんな可愛らしいお顔の子は初めて見ましたー！」「味わい深い…！」といった声がたくさん寄せられました！

また、コメントで「これが素なの？」という声もありましたが、じっじは常にこのお顔立ちなのだそうです。

そんなじっじと一緒に暮らすノアちゃんの日常は、Threadsアカウント「@ojii_noah」さまにて紹介されています。

じっじ（凛くん）、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「@ojii_noah」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。