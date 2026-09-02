大谷翔平投手はドジャース入団初年度の2024年にメジャー史上初の「50本塁打50盗塁」を達成するなど、類まれな才能でMLBの歴史に名を刻み続けてきた。一方で今季は、8月を終えて達成できなかった“ある球団記録”が判明した。

米データ会社「オプタ・スタッツ」は8月27日（日本時間28日）の試合前に公式X（旧ツイッター）を更新。「ショウヘイ・オオタニはドジャースでの最初の各3年間で、9月より前に60長打を達成するのにあと長打1本のところまで来ている」と紹介した。過去にこれを達成したのは、2000年から2002年のショーン・グリーンのみ。24年ぶりの偉業への期待が高まっていた。

大谷は26日（同27日）のブレーブス戦で二塁打を放ち長打数を「59」とし“リーチ”をかけていたが、その後の4試合は17打数1安打で単打1本に終わり、「60」の大台をクリアできず。2024年の「80」、昨年の「70」に続く快挙とはならなかった。

8月は最終10試合でノーアーチに終わるなど、月間打率.241、6本塁打、OPS.795と大谷基準では“不振”だった。8月31日（同9月1日）のオフを経て復活に期待したい。（Full-Count編集部）