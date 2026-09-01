ネパールと中国を襲った大規模な土石流の発生からあすで1週間となりますが、死者と行方不明者は増え続けていて、家族らは「捜索を強化してほしい」と訴えています。被災地から中継です。

ネパール中部ヌワコット郡です。土石流の影響でトリシュリ川が氾濫し、多くの住宅が濁流にのまれるなど壊滅的な被害を受けました。道路の寸断により、この先の被害の大きかった国境方面にはアクセスできない状況で、ヘリコプターを使った救助活動や物資の輸送が行われています。

このヌワコット郡だけでもきのう新たに1000人以上の行方不明者が確認され、その数は日に日に増えています。ネパールと中国の死者は955人に上り、行方不明者はおよそ4500人、日本人5人の安否はいまも分かっていません。

私たちは、住まいを失った被災者が身を寄せている避難所で行方不明者の家族に話を聞きました。

行方不明者の家族

「この子の母親も父親もいない、4人が行方不明です」

「まだ行方不明になっている人の捜索を、少しでも早く進めるようお願いしたいです」

家族たちは憔悴しきった様子で、医師らがカウンセリングを行って、精神的なサポートを続けています。

一方、犠牲者の遺体は損傷が激しいうえ、DNAの検査キットなども不足していて、身元の特定作業は難航しています。