栃木県真岡市にある中学野球チームの練習で使うボール50球や発電機などが盗まれる被害に遭いました。その犯行の様子が防犯カメラにとらえられていました。

白球に思いを込めて。ひたむきに練習に励みます。こちらは栃木県の真岡市を拠点とする中学生の野球チームです。3年生が引退し、大切な時期を迎える中、野球ボールに発電機など、練習に欠かせない道具が2度にわたり窃盗の被害に遭ったというのです。

真岡ボーイズ 中学2年生

「ボール1球1球、大切にして野球をしているので大量に盗まれるのは悲しい」

「自分たちが好きでやっているスポーツの自由を奪わないで」

思いを踏みにじる卑劣な犯行。誰が…、一体なぜ？その瞬間をカメラがとらえていました。

真岡ボーイズ 櫻井友紀夫 代表

「チェーンがかかっているのですが、こちらを切られて…」

倉庫の中に入っていたのは、練習に必要な道具。

真岡ボーイズ 櫻井友紀夫 代表

「ボールが50球程度、盗まれていました」

大量の野球ボールに、2台の発電機、電源コードなどが盗まれてしまったというのです。

真岡ボーイズ 櫻井友紀夫 代表

「子どもたちの道具、野球の練習に使うための道具を盗まれた悔しさ」

真岡ボーイズ 中学2年生

「犯人許せないなという気持ちがあります。ボールを盗まれたら練習できないからやめてほしい」

被害を受けて、防犯カメラを設置するなど対策を強化しましたが、それでも被害は続きました。

今月25日、グラウンドに現れた人物。工具を使い、チェーンを切断しているように見えます。まず運び出したのは、芝刈り機です。あたりにはボールが散乱。そして、車に様々なものを運び込むと、その場を後にしました。

盗まれたのは、芝刈り機に、先月の被害を受けて新たに購入した発電機が2台、飲料1ケースなど。一部の防犯カメラは破壊されていて、被害額は先月と合わせて150万～200万円ほどになるといいます。

ナイター練習の照明に使っていた発電機が盗まれてしまったため、他のグラウンドを使用せざるを得ない状況に。ピッチングマシンを動かすこともできません。

真岡ボーイズ 中学2年生

「ピッチャーが投げて打つ練習に変わってしまうので、それだとピッチャーの負担になる」

そんな逆境の中でも…

真岡ボーイズ 中学2年生

「盗まれたことに負けずに、根気強くやっていきたい」

「マイナスの部分に負けずに、これからも頑張っていきたい」

警察は窃盗事件として捜査しています。