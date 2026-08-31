「犯人許せない」中学生野球チームのボール50球が盗まれる 短期間に2度の被害…犯行の瞬間をカメラがとらえた
栃木県真岡市にある中学野球チームの練習で使うボール50球や発電機などが盗まれる被害に遭いました。その犯行の様子が防犯カメラにとらえられていました。
白球に思いを込めて。ひたむきに練習に励みます。こちらは栃木県の真岡市を拠点とする中学生の野球チームです。3年生が引退し、大切な時期を迎える中、野球ボールに発電機など、練習に欠かせない道具が2度にわたり窃盗の被害に遭ったというのです。
真岡ボーイズ 中学2年生
「ボール1球1球、大切にして野球をしているので大量に盗まれるのは悲しい」
「自分たちが好きでやっているスポーツの自由を奪わないで」
思いを踏みにじる卑劣な犯行。誰が…、一体なぜ？その瞬間をカメラがとらえていました。
真岡ボーイズ 櫻井友紀夫 代表
「チェーンがかかっているのですが、こちらを切られて…」
倉庫の中に入っていたのは、練習に必要な道具。
真岡ボーイズ 櫻井友紀夫 代表
「ボールが50球程度、盗まれていました」
大量の野球ボールに、2台の発電機、電源コードなどが盗まれてしまったというのです。
真岡ボーイズ 櫻井友紀夫 代表
「子どもたちの道具、野球の練習に使うための道具を盗まれた悔しさ」
真岡ボーイズ 中学2年生
「犯人許せないなという気持ちがあります。ボールを盗まれたら練習できないからやめてほしい」
被害を受けて、防犯カメラを設置するなど対策を強化しましたが、それでも被害は続きました。
今月25日、グラウンドに現れた人物。工具を使い、チェーンを切断しているように見えます。まず運び出したのは、芝刈り機です。あたりにはボールが散乱。そして、車に様々なものを運び込むと、その場を後にしました。
盗まれたのは、芝刈り機に、先月の被害を受けて新たに購入した発電機が2台、飲料1ケースなど。一部の防犯カメラは破壊されていて、被害額は先月と合わせて150万～200万円ほどになるといいます。
ナイター練習の照明に使っていた発電機が盗まれてしまったため、他のグラウンドを使用せざるを得ない状況に。ピッチングマシンを動かすこともできません。
真岡ボーイズ 中学2年生
「ピッチャーが投げて打つ練習に変わってしまうので、それだとピッチャーの負担になる」
そんな逆境の中でも…
真岡ボーイズ 中学2年生
「盗まれたことに負けずに、根気強くやっていきたい」
「マイナスの部分に負けずに、これからも頑張っていきたい」