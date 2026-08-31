【精神科医が解説】仕事と「労働」の決定的な違いとは？心が病む前に気づくべき危険信号
YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「【絶対】仕事を休んだ方が良い７つのサイン【精神科医が解説】」と題した動画を公開した。動画では、自己実現を伴う「仕事」と、仕方なく行う「労働」の違いを定義した上で、心を病む前に気づくべき危険なサインについて解説している。
動画は冒頭で、情熱を持って取り組む「仕事」に対し、お金を稼ぐ目的で仕方なく行うものを「労働」と定義。「労働の要素が強くなってくると、心を病みやすくなる」と指摘し、働き方が奴隷のような労働になってしまった際に現れる「休んだ方が良い7つのサイン」を紹介した。
具体的なサインとして、「感情がなくなる」「ミスが増える」「逃げ出したい」「眠れない」「自律神経失調症」「好きだった仕事が嫌いになる」「うつ病」の7つを提示。特に感情を失う状態については、心理学で「学習された無力感」と呼ぶと解説した。また、眠っていても働いている夢を見るなどの睡眠障害は、心が病み始めているサインであると警鐘を鳴らしている。
さらに、有給休暇などを使って休んでも心身の不調が改善しない場合は、単なる疲労ではなくうつ病や適応障害の可能性があるため、早めに精神科を受診するよう推奨。最後には「生きるために働きすぎて、心を病んでしまっては元も子もありません」と語り、お金よりも心の満足を優先して、自身の働き方を見直すことの重要性を結論として訴えかけた。
動画は冒頭で、情熱を持って取り組む「仕事」に対し、お金を稼ぐ目的で仕方なく行うものを「労働」と定義。「労働の要素が強くなってくると、心を病みやすくなる」と指摘し、働き方が奴隷のような労働になってしまった際に現れる「休んだ方が良い7つのサイン」を紹介した。
具体的なサインとして、「感情がなくなる」「ミスが増える」「逃げ出したい」「眠れない」「自律神経失調症」「好きだった仕事が嫌いになる」「うつ病」の7つを提示。特に感情を失う状態については、心理学で「学習された無力感」と呼ぶと解説した。また、眠っていても働いている夢を見るなどの睡眠障害は、心が病み始めているサインであると警鐘を鳴らしている。
さらに、有給休暇などを使って休んでも心身の不調が改善しない場合は、単なる疲労ではなくうつ病や適応障害の可能性があるため、早めに精神科を受診するよう推奨。最後には「生きるために働きすぎて、心を病んでしまっては元も子もありません」と語り、お金よりも心の満足を優先して、自身の働き方を見直すことの重要性を結論として訴えかけた。
YouTubeの動画内容
関連記事
精神科医らが解説する親子の距離感。「親は親の人生、私は私の人生」と割り切ることで見えてくる新しい常識
「早く治したい」は逆効果？うつ病を長引かせる“4つの行動”と回復のパラドックス
「意外と知らない」うつ病の人ができない7つの行動。嬉しいニュースを喜べない当事者の知られざる心理とは
チャンネル情報
このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。 うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。 ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/