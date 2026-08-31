サイン7「うつ病」休んでも改善しない場合の対処法

サイン1「感情がなくなる」と学習された無力感

「意外と知らない」うつ病の人ができない7つの行動。嬉しいニュースを喜べない当事者の知られざる心理とは

「早く治したい」は逆効果？うつ病を長引かせる“4つの行動”と回復のパラドックス

精神科医らが解説する親子の距離感。「親は親の人生、私は私の人生」と割り切ることで見えてくる新しい常識

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このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。 うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。 ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/