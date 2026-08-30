西野カナ、数年前の京都での艶やかな着物姿に反響「綺麗すぎる」
歌手の西野カナが29日までに自身のインスタグラムを更新。全国ホールツアーの京都公演を終えたことを報告し、数年前にプライベートで京都を訪れた際の着物姿を公開すると、ファンから反響が相次いだ。
【写真】西野カナ、紅葉を背にした全身ショットも（全4枚）
現在、約8年ぶりとなる全国ホールツアー「西野カナ TOUR 2026 “HEART BEAT”」を開催中の西野。8月27日、28日にはロームシアター京都で2公演を行った。
西野は京都公演について、観客の声が大きく、たくさん歌って笑った「最高の2日間」だったと回顧。会場での「えーーーじゃなくて？」から「湯葉ーーー！！！」という京都らしい掛け合いにも触れ、ファンへ感謝を伝えた。
投稿された写真のうち、2枚は数年前の京都旅行で撮影されたもの。上品なアップヘアにまとめ、紺地に色鮮やかな花々が描かれた着物をまとった西野が、抹茶を手にほほ笑む横顔や、紅葉に彩られた庭園でたたずむ全身ショットを披露している。
このほか、ツアーダンサーたちとポーズを決める集合ショットや、ブルーのストライプシャツとピンクのパンツを着用した西野が両手を高く上げる、バックステージでのオフショットも公開された。
投稿にはファンから「着物姿のかなやんが綺麗すぎるよ」「最初、誰？ カナやんだ！ってなりました」「久しぶりに黒髪見たぁぁ」「プライベートカナちゃん見れて嬉しすぎ」「着物似合いすぎいい」などの声が寄せられている。
■西野カナ（にしの かな）
平成元年3月18日生まれ、三重県出身。2008年にメジャーデビュー以降、リアルな恋愛観を綴った歌詞と、類まれな歌声が話題を集めブレイク。2019年の2月より、無期限で活動休止し、30歳の誕生日を迎えた同年3月18日に、元マネージャーと結婚。2023年8月に第1子出産を公表。2024年6月25日に活動再開を発表した。5月にはNiziUとのコラボ曲「LOVE BEAT (feat. NiziU)」を配信限定でリリースした。
引用：「西野カナ」Instagram（@kananishino_official）
【写真】西野カナ、紅葉を背にした全身ショットも（全4枚）
現在、約8年ぶりとなる全国ホールツアー「西野カナ TOUR 2026 “HEART BEAT”」を開催中の西野。8月27日、28日にはロームシアター京都で2公演を行った。
西野は京都公演について、観客の声が大きく、たくさん歌って笑った「最高の2日間」だったと回顧。会場での「えーーーじゃなくて？」から「湯葉ーーー！！！」という京都らしい掛け合いにも触れ、ファンへ感謝を伝えた。
このほか、ツアーダンサーたちとポーズを決める集合ショットや、ブルーのストライプシャツとピンクのパンツを着用した西野が両手を高く上げる、バックステージでのオフショットも公開された。
投稿にはファンから「着物姿のかなやんが綺麗すぎるよ」「最初、誰？ カナやんだ！ってなりました」「久しぶりに黒髪見たぁぁ」「プライベートカナちゃん見れて嬉しすぎ」「着物似合いすぎいい」などの声が寄せられている。
■西野カナ（にしの かな）
平成元年3月18日生まれ、三重県出身。2008年にメジャーデビュー以降、リアルな恋愛観を綴った歌詞と、類まれな歌声が話題を集めブレイク。2019年の2月より、無期限で活動休止し、30歳の誕生日を迎えた同年3月18日に、元マネージャーと結婚。2023年8月に第1子出産を公表。2024年6月25日に活動再開を発表した。5月にはNiziUとのコラボ曲「LOVE BEAT (feat. NiziU)」を配信限定でリリースした。
引用：「西野カナ」Instagram（@kananishino_official）