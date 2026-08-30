ふるさと納税の返礼品で送られてきたお肉を食卓に並べたところ、匂いにつられてテーブルへやってきたわんちゃん。いつもより張り切って「ちょうだい」の合図をしていたところ、止めようとしたママさんも早口になってしまい…？

お肉を前に覚醒してしまうわんちゃんと飼い主さんの光景が面白いと、613万再生を超える話題に。投稿を見た人に、「なんかいつもよりクレクレが激しいｗ」「飼い主さんも覚醒してない？（笑）」と笑顔を届けています。

【動画：高級肉の匂いで『覚醒』した犬→落ち着かせようとしたママが…まさかの『一緒に覚醒する光景』】

高級肉に『覚醒』してしまうポポちゃん

Instagramアカウント『ポメラニアンのポポちゃん』に投稿されて反響を呼んでいるのは、高級なお肉を目の前にして『覚醒』してしまったわんちゃんのお姿。

その日、ポメラニアンの『ポポちゃん』のママとパパは、とても豪華なお食事を楽しみにしていたそう。それは…ふるさと納税の返礼品で送られてきた『高級肉』！

焼いたお肉に香辛料を振ったシンプルな調理方法を見れば、どれだけ美味しいお肉なのかがうかがえます。どうやらポポちゃんもそんな上等なお肉の香りを感じ取ったようで、テーブルの前にひょっこりと顔を出したそう。

そして…その場に立ち上がり、気合いを込めた様子で前足を上下に動かし始めたそう！

美味しそうな香りに『覚醒』してしまったポポちゃんは、激しすぎる『お願いポーズ』をしながら、爛々とした目でお肉を見つめるのでした。

ポポちゃんの勢いを見たママも…

美味しそうなお肉の匂いに、思わずお祈りポーズで『覚醒』してしまったポポちゃん。しかも、前足を上下に振る速度はいつも以上に高速です。

その真剣な姿を見たら、ついお肉をあげてしまいたくなるところですが…やはり人間の食べ物をわんちゃんにあげるのはよくありません。そこで、ママはポポちゃんを落ち着かせようと声をかけることに。

すると、いつも以上に気合いたっぷりのポポちゃんにつられてしまったのか、ママの「ダメダメダメ」という声も思わず高速に。一緒に覚醒してしまったかのようなカタコトが、投稿を見た人に更なる笑顔を届けることとなったのでした。

そんな食事タイムの光景には、「『クレクレ』の勢い（笑）」「『ダメダメダメ モウヤメナサイッ』が好き（笑）」「高速『肉の舞』！」と、続々とコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ポメラニアンのポポちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。