なぜ夜中に「大地震です」と鳴ったのか？意外と知らない防災無線の仕組み！

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こんにちは、萌々です。 国内旅行、市町村境界、地理ネタ好きの私が撮り歩いた カントリーサインを初め、地理・歴史・インフラの考察、旅の記録、 雑学をずんだもん他との掛け合いで発信していくチャンネルです。 防災行政無線の時報音楽も並行して投稿しています。 よろしくお願いします。