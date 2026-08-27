石川県と富山県ではレベル5の大雨特別警報が発表され、すでに浸水害や土砂災害などの災害が相次いで発生しています。北陸では夕方にかけて雨が弱まる所があっても、河川の増水や土砂災害への警戒を緩めないでください。さらに、明日28日にかけて前線が南下し、北日本から西日本の広い範囲で大雨となるおそれがあります。北陸では24時間に200ミリ、東北・関東甲信・東海では150ミリの雨が予想されています。

石川・富山でレベル5大雨特別警報 災害相次ぐ

今日27日は、北陸を中心に記録的な大雨となっています。



石川県と富山県にはレベル5の大雨特別警報が発表されていて、すでに浸水害や土砂災害などの災害が相次いで発生している危険な状況です。



特に石川県では、線状降水帯による非常に激しい雨が続いていて、また新たな災害が発生するおそれが高まっています。



石川県と富山県では、今日27日夕方にかけて、低い土地の浸水や河川の増水・氾濫に最大級の警戒をしてください。雨が弱まっても、安全になったとは限りません。すでに浸水や土砂災害が発生しているとの情報もあるため、危険な場所には近づかず、少しでも命を守る行動をとってください。

雨はいったん弱まっても油断できず 28日にかけて広く大雨

前線は28日にかけて次第に南下し、西日本の日本海側沿岸から東日本の太平洋側沿岸に達する見込みです。



さらに、上空に寒気を伴った低気圧や気圧の谷の影響も加わり、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。28日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。



北陸では夕方にかけて雨がいったん弱まる所があっても、雨が弱まったからといって災害の危険がなくなるわけではありません。



大雨で増水した川は、雨がやんだあともしばらく水位の高い状態が続くことがあります。また、大量の雨を含んだ地盤では、雨が弱まったあとに土砂災害が発生することもあります。



川や用水路、崖や急な斜面には近づかず、明日28日も危険な場所を避けてください。

28日にかけて各地で大雨 北陸はさらに200ミリ予想

今日27日正午から明日28日正午までの24時間に予想される降水量(多い所)



北陸地方 200ミリ

東北地方 150ミリ

関東甲信地方 150ミリ

東海地方 150ミリ

北海道地方 120ミリ

近畿地方 120ミリ

中国地方 100ミリ



となっています。



さらに、28日正午から29日正午までの24時間には、北陸・東海・近畿で80ミリが予想されています。



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



特に注意したいのは、少し雨が弱まったからと言って、油断しないことです。石川・富山など、すでにこれまでに経験のない記録的な雨が降っている地域では、このあと少しの雨でも河川の氾濫や土砂災害の危険度が再び高まる可能性があります。



北陸では28日にかけて、浸水、河川の増水・氾濫、土砂災害に警戒が必要です。東北でも28日にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。