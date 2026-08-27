【大雨速報】石川・富山で線状降水帯発生！週末まで続く大雨の警戒ポイントを解説
気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【大雨特別警報】石川・富山で線状降水帯 半日300ミリ超 週末も再び大雨警戒｜大雨情報 #集中豪雨 #秋雨前線 #雷雨」を公開。石川県と富山県に発表された大雨特別警報や、今後の警戒ポイントについて解説した。
松浦氏によると、石川県と富山県には警戒レベル5にあたる大雨特別警報が発表されている。日本海から北陸に向けて線状降水帯が形成され、猛烈な雨が降り続いている状況だ。一部の地域では、わずか半日で300mmを超える観測史上最大の降水量を記録しており、記録的な大雨となっている。
この大雨の原因として、秋雨前線が日本海から東北にかけて停滞していることが挙げられる。そこに台風18号から運ばれた熱帯由来の湿った空気と、大陸からの湿った空気がぶつかり合い、雨雲が組織化しやすい状況が作られているという。今後の見通しについて、松浦氏は「この先、雨雲の活動度によっては警報級となる可能性があります」と指摘。28日にかけて前線が南下し、北陸から近畿、東海地方でも大雨の恐れがあるとした。さらに、発雷確率も非常に高く、竜巻などの激しい突風への注意も呼びかけている。
週末の29日から30日にかけては、前線の北側に低気圧が進むことで、再び下層の暖湿流が強まる予想となっている。すでに記録的な大雨によって地盤が緩んでいる北陸地方では、週末に再び雨が降ることで「普段よりもさらに災害の発生リスクが高まっている」と松浦氏は強く警鐘を鳴らした。河川の氾濫や浸水の危険性も高まっており、引き続き最新の気象情報を確認し、厳重な警戒が求められる。
松浦氏によると、石川県と富山県には警戒レベル5にあたる大雨特別警報が発表されている。日本海から北陸に向けて線状降水帯が形成され、猛烈な雨が降り続いている状況だ。一部の地域では、わずか半日で300mmを超える観測史上最大の降水量を記録しており、記録的な大雨となっている。
この大雨の原因として、秋雨前線が日本海から東北にかけて停滞していることが挙げられる。そこに台風18号から運ばれた熱帯由来の湿った空気と、大陸からの湿った空気がぶつかり合い、雨雲が組織化しやすい状況が作られているという。今後の見通しについて、松浦氏は「この先、雨雲の活動度によっては警報級となる可能性があります」と指摘。28日にかけて前線が南下し、北陸から近畿、東海地方でも大雨の恐れがあるとした。さらに、発雷確率も非常に高く、竜巻などの激しい突風への注意も呼びかけている。
週末の29日から30日にかけては、前線の北側に低気圧が進むことで、再び下層の暖湿流が強まる予想となっている。すでに記録的な大雨によって地盤が緩んでいる北陸地方では、週末に再び雨が降ることで「普段よりもさらに災害の発生リスクが高まっている」と松浦氏は強く警鐘を鳴らした。河川の氾濫や浸水の危険性も高まっており、引き続き最新の気象情報を確認し、厳重な警戒が求められる。
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チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。