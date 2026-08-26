濱口竜介監督『急に具合が悪くなる』第99回アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表に決定
濱口竜介監督の最新作『急に具合が悪くなる』が、第99回アカデミー賞（R）国際長編映画賞部門の日本代表に決定した。
【動画】国籍も言葉も超えた、人生でたった一度きりの、魂の邂逅―映画『急に具合が悪くなる』本予告
本作は、第79回カンヌ国際映画祭で主演のヴィルジニー・エフィラと岡本多緒が最優秀女優賞を共同受賞。岡本は日本人初の女優賞受賞という歴史的快挙を成し遂げた。
濱口監督作品がアカデミー賞の日本代表に選出されるのは、『ドライブ・マイ・カー』に続いて2度目。同作は第94回アカデミー賞で作品賞、監督賞、脚色賞、国際長編映画賞の4部門にノミネートされ、国際長編映画賞を受賞した。今後、各国の代表作品から候補作が絞り込まれ、2027年3月に受賞作品が発表される予定だ。
海外での評価も高く、カンヌ国際映画祭での最優秀女優賞受賞に続き、ロカルノ国際映画祭ではヴィルジニー・エフィラがレオパード・クラブ賞を受賞。さらに、トロント国際映画祭、ニューヨーク映画祭、サン・セバスチャン国際映画祭への出品も相次いで決定している。世界の批評家からも「完全に目が離せない（IndieWire）」「奇跡のような作品（Variety）」「崇高なほど心を揺さぶる映画（The New Yorker）」など、圧倒的な支持を集めている。
米メディアでは、アカデミー賞の国際長編映画賞のみならず、作品賞、監督賞、女優賞のノミネート予想ベスト10に名が挙がるなど、11月の米国一般公開を前に業界内での評価も高まっている。
今月公開を迎えたフランスでは、濱口監督作品史上最高の動員数を記録し、大手レビューサイトで平均4.1の評価を獲得。カイエ・デュ・シネマ、ル・モンドなど歴史ある大手メディアも最高評価となる星5をつけるなど、高い注目を集めている。同じく今月公開を迎えたスイスでも好スタートを切っており、今後、年明けにかけて公開される国・地域も続々と増えていく予定だ。現在、70以上の国と地域での配給が決定している。
日本では、公開から2ヵ月以上がたった現在も全国でロングラン上映が続き、満席となる回も続出。各地で本作について語り合うイベントが多数行われるなど、作品の評判がさらなる観客を呼び、快進撃が続いている。
映画『急に具合が悪くなる』は公開中。
【動画】国籍も言葉も超えた、人生でたった一度きりの、魂の邂逅―映画『急に具合が悪くなる』本予告
本作は、第79回カンヌ国際映画祭で主演のヴィルジニー・エフィラと岡本多緒が最優秀女優賞を共同受賞。岡本は日本人初の女優賞受賞という歴史的快挙を成し遂げた。
濱口監督作品がアカデミー賞の日本代表に選出されるのは、『ドライブ・マイ・カー』に続いて2度目。同作は第94回アカデミー賞で作品賞、監督賞、脚色賞、国際長編映画賞の4部門にノミネートされ、国際長編映画賞を受賞した。今後、各国の代表作品から候補作が絞り込まれ、2027年3月に受賞作品が発表される予定だ。
米メディアでは、アカデミー賞の国際長編映画賞のみならず、作品賞、監督賞、女優賞のノミネート予想ベスト10に名が挙がるなど、11月の米国一般公開を前に業界内での評価も高まっている。
今月公開を迎えたフランスでは、濱口監督作品史上最高の動員数を記録し、大手レビューサイトで平均4.1の評価を獲得。カイエ・デュ・シネマ、ル・モンドなど歴史ある大手メディアも最高評価となる星5をつけるなど、高い注目を集めている。同じく今月公開を迎えたスイスでも好スタートを切っており、今後、年明けにかけて公開される国・地域も続々と増えていく予定だ。現在、70以上の国と地域での配給が決定している。
日本では、公開から2ヵ月以上がたった現在も全国でロングラン上映が続き、満席となる回も続出。各地で本作について語り合うイベントが多数行われるなど、作品の評判がさらなる観客を呼び、快進撃が続いている。
映画『急に具合が悪くなる』は公開中。