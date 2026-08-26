中年女は出会い系アプリで知り合った男性に指一本触れさせず、金だけ奪って車で逃走した。

【実録】20代女性「5日で800万円」の罠…カンボジアでトクリュウにたらい回し

男性（60）から現金を盗み、殺害しようとしたとして、大阪府警布施署は20日、東大阪市の無職、横田文子容疑者（56）を強盗殺人未遂容疑で逮捕した。

2人は当日が初対面で、事前に「合意」した上で会うことに。20日午後1時20分ごろ、それぞれ別々の車で東大阪市内のラブホを訪れ、一緒に部屋に入った。男性は「先にシャワーを浴びてきて」と言われたため、風呂場に向かった。シャワーを浴びながらチラチラ部屋の方に目をやると、横田容疑者が荷物を物色し、財布から1万円札を抜き取るのを目撃した。男性があわてて風呂場から飛び出すと、物音に気づいた横田容疑者は一目散に逃走。男性は急いで服を着て横田容疑者の後を追った。

男性が駐車場に到着すると、すでに横田容疑者は軽自動車の運転席に乗り込み、発車させようとしていた。窓ガラスをドンドンと叩いて大声で叫んだところ、横田容疑者は窓を開け、全額ではなく3万円だけ返金した。

納得がいかない男性は軽自動車の前に立ちはだかり、発進させないようにしたが、車はゆっくり前進。男性は後ずさりしながら、制止させようとしたものの、止まる気配がなかったため、横に飛びのいた。その瞬間、横田容疑者はアクセルを踏み込み、駐車場からブーンと走り去った。男性は足に軽傷を負った。

男性はその場から「女にお金を取られた。車に引きずられた」と110番し、車のナンバーから所有者を突き止め、東大阪市内の自宅にいた横田容疑者を逮捕した。

調べに対し、「お金が欲しかった。財布からお金を盗んだことは間違いありません。車はゆっくり走らせたので、ひき殺そうなんて思っていません」と容疑を一部否認しているという。

「男性は女と会った時から、何となく様子がおかしいと感じ、シャワーを浴びとる時も注意しとったみたいや。そしたら案の定、財布をゴソゴソやっているのが見えた。女は『3万円返したんやから、もうええやろ』みたいな態度でその場を立ち去った。犯行自体、大胆不敵で手慣れていることから、余罪があるとみて捜査を進める。最初から何もさせる気はなく、現金を奪うつもりやったのかは分からん。年齢のわりに見た目は若い感じやったな」（捜査事情通）

被害者同様、ラブホまで行きながら何もできず、金を奪われ、ラブホ代を支払わされ、泣き寝入りしている男性が他にいるかもしれない。