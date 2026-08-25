坂東龍汰・岡山天音・松井ケムリ（令和ロマン）、互いの似顔絵披露「痩せすぎちゃった」「Xのアイコンにしようかな」【我々は宇宙人】
【モデルプレス＝2026/08/25】俳優の坂東龍汰、岡山天音が25日、都内で開催された映画『我々は宇宙人』（9月25日公開）ジャパンプレミアに出席。お互いの似顔絵を披露した。
【写真】29歳俳優、上手すぎる共演者の似顔絵
本作は、内気で普通であることに悩む少年・翼（声：坂東）が、小学三年生の春にクラスの人気者で特別な存在の暁太郎（声：岡山）と織りなす、30年にわたる友情を描いた物語。この日は松井ケムリ（令和ロマン）、門脇康平監督も出席した。
イベントでは、キャスト3人がお互いの似顔絵を披露する一幕もあった。岡山の似顔絵を見せた坂東は「僕がカンヌの街で撮った、天音君の写真。ネットにも出てるんですけど。ちょっとあの、痩せすぎちゃった（笑）」と語って、岡山は「すごいですね。かっこいいです。ありがとう」と感謝。坂東に「天才？」と投げかけられた岡山は「天才！」と笑顔を見せた。岡山は芸術的なタッチの松井の似顔絵を披露して「うま！」と絶賛を受けて、松井は「Xのアイコンにしようかな」と気に入った様子だった。その後、監督から3人に似顔絵がプレゼントされた。坂東と岡山は「ありがとうございます」「家宝にします」と感激していた。
この日は、物語にちなんで夏休みの思い出を発表する一幕も。坂東は「姉がいるんですけど、姉と一緒に両親がいない2日間をお留守番するっていう時間が夏休みにあって。その時に、2人で映画を借りに行こうってなって。両親に秘密で。自転車で2人で大冒険だったんですけど、かなり遠いゲオまで（笑）。レンタルビデオ屋まで、2人でチャリをこいで、わーって。めっちゃ疲れて着いて」と回想。「『Mr.&Mrs. スミス』とか『タイタニック』とか、いろいろ選んで、『よっしゃー見るぞ』って言ってレジに置いたら、『会員証ありますか？』って言われて。僕らはまだ作れない年齢だったので。『なけりゃ借りられません』って言われて。近くのお兄さんとかに『貸してくれませんか？』とか言ってお願いしたんですけど、『え？嫌だ嫌だ』って借りられずに。結局自販機でジュースを買って、2人でまた帰りました。ただの自転車旅（笑）。借りられずに終わったっていう。すごく覚えています」と振り返った。
一方の岡山は「小学生の時の夏休みに、親とフランスに旅行に行って。結構夏休みフルフルくらい、長めにいて。でも思春期過ぎて、『フランスを楽しんでる』っていう感じを出したくなくて、ずっとゲームしてたっていう（笑）。後悔してます（笑）」とコメント。「もったいないですね。外にいたんですけど、あんまり顔を上げてなかったです。フランスでゲームを買おうとしてました（笑）。日本でも売ってる。ユーロバージョンを（笑）」と明かして会場を沸かせていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳俳優、上手すぎる共演者の似顔絵
◆坂東龍汰・岡山天音・松井ケムリ、お互いの似顔絵披露
本作は、内気で普通であることに悩む少年・翼（声：坂東）が、小学三年生の春にクラスの人気者で特別な存在の暁太郎（声：岡山）と織りなす、30年にわたる友情を描いた物語。この日は松井ケムリ（令和ロマン）、門脇康平監督も出席した。
◆坂東龍汰、姉との思い出
この日は、物語にちなんで夏休みの思い出を発表する一幕も。坂東は「姉がいるんですけど、姉と一緒に両親がいない2日間をお留守番するっていう時間が夏休みにあって。その時に、2人で映画を借りに行こうってなって。両親に秘密で。自転車で2人で大冒険だったんですけど、かなり遠いゲオまで（笑）。レンタルビデオ屋まで、2人でチャリをこいで、わーって。めっちゃ疲れて着いて」と回想。「『Mr.&Mrs. スミス』とか『タイタニック』とか、いろいろ選んで、『よっしゃー見るぞ』って言ってレジに置いたら、『会員証ありますか？』って言われて。僕らはまだ作れない年齢だったので。『なけりゃ借りられません』って言われて。近くのお兄さんとかに『貸してくれませんか？』とか言ってお願いしたんですけど、『え？嫌だ嫌だ』って借りられずに。結局自販機でジュースを買って、2人でまた帰りました。ただの自転車旅（笑）。借りられずに終わったっていう。すごく覚えています」と振り返った。
◆岡山天音、小学生の夏休みの思い出
一方の岡山は「小学生の時の夏休みに、親とフランスに旅行に行って。結構夏休みフルフルくらい、長めにいて。でも思春期過ぎて、『フランスを楽しんでる』っていう感じを出したくなくて、ずっとゲームしてたっていう（笑）。後悔してます（笑）」とコメント。「もったいないですね。外にいたんですけど、あんまり顔を上げてなかったです。フランスでゲームを買おうとしてました（笑）。日本でも売ってる。ユーロバージョンを（笑）」と明かして会場を沸かせていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】