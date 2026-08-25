気象庁は9月から11月の3か月予報を発表しました。平年より気温が高くなり、「秋の訪れは遅くなる見込みだ」として、引き続き十分な暑さ対策をするよう呼びかけています。

きょう（25日）発表された3か月予報によりますと、寒気と暖気の境目である偏西風は、平年より南側を流れるものの、地球温暖化などによって大気全体の温度が高いため、全国的に暖かい空気に覆われやすい見込みです。

そのため、3か月の平均気温は、全国的に平年より高くなる見込みだということです。

各月の平均気温でみると、9月は▼北日本から西日本で高く、▼沖縄・奄美ではほぼ平年並みとなっていて、気象庁の担当者は「広い範囲で秋の訪れが遅くなる。引き続き十分な暑さ対策をしてほしい」と呼びかけています。

その後、10月の平均気温は全国的に平年より高く、11月は北日本から西日本で高く、沖縄・奄美では平年並みか高い予想となっています。

一方、降水量については9月、10月はいずれも全国でほぼ平年並み、11月は▼北日本から東日本の太平洋側と西日本では、平年並みか多く、▼北日本から東日本の日本海側と沖縄・奄美では、ほぼ平年並みとなる見込みだということです。

気象庁は、特に東日本と西日本では7月から降水量が少ない状態が続いているうえ、今後2週間ほどは少雨を解消するほどのまとまった雨が降る可能性は小さいとして、水の管理に注意するよう呼びかけています。