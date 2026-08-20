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【大食い】1週間デカ盛りを食べ放題してもオートファジーすれば痩せれるのか検証したら…【ダイエット】【断食】

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毎週火・木・土・日19時に爆食動画更新！ 月・金17時におしゃべりメイン動画更新！ 2018年に結婚した夫のじゅんちゃんと、妻のまるちゃんです！ 激安・デカ盛り・対決企画を中心に、 爆食の裏側やリアルな本音も発信しています！