大食い系YouTuber・爆食ダイエット夫婦が検証！長野「暖家」の総重量3kg巨大パフェの全貌
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が、「【挑戦】ハーゲンダッツ30個分!?3kgの巨大パフェを夫婦で食べ切れるか？【長野・暖家】【限界喰い】」と題した動画を公開した。動画では、長野県上田市にある「こだわり和食と甘味処 暖家 上田店」を訪れた2人が、総重量約3kgにも及ぶ特大パフェの完食に挑む様子が収められている。
動画の冒頭、メニューを見て2人が選んだのは、高さ約37cmを誇る「スーパーキングパフェ」。運ばれてきた想像以上のスケール感に圧倒されつつも、特大の取り分け用スプーンを手に実食をスタートさせる。
上部に盛られたたっぷりの生クリームやフルーツ、アイスクリームを快調に食べ進めると、中盤には細かく砕かれたコーンフレークの層が出現。じゅんちゃんは「粉々になってて食べやすい」とその構成を評価した。一方で、大量のアイスにより「胃が冷えてきた」と苦戦する場面も見られたが、温かいコーヒーやお茶を挟み、寒さ対策をしながら巧みに攻略を進めていく。
終盤に差し掛かると、グラスの下部にはフルーツポンチやヨーグルト風味の爽やかな層が現れる。二人は「後半までずっと美味しい」「酸味があって食べやすい」と絶賛し、最後はじゅんちゃんがグラスを傾けて飲み干し、夫婦の協力で見事完食を達成した。
さらに、完食後にはまるちゃんが長野名物のソースかつ丼を追加で注文し、圧倒的な胃袋を見せつけた。ただ大きいだけでなく、最後まで飽きずに食べられる工夫が凝らされた巨大パフェ。限界喰いに自信がある人は、ぜひ一度味わってみてはいかがだろうか。
動画の冒頭、メニューを見て2人が選んだのは、高さ約37cmを誇る「スーパーキングパフェ」。運ばれてきた想像以上のスケール感に圧倒されつつも、特大の取り分け用スプーンを手に実食をスタートさせる。
上部に盛られたたっぷりの生クリームやフルーツ、アイスクリームを快調に食べ進めると、中盤には細かく砕かれたコーンフレークの層が出現。じゅんちゃんは「粉々になってて食べやすい」とその構成を評価した。一方で、大量のアイスにより「胃が冷えてきた」と苦戦する場面も見られたが、温かいコーヒーやお茶を挟み、寒さ対策をしながら巧みに攻略を進めていく。
終盤に差し掛かると、グラスの下部にはフルーツポンチやヨーグルト風味の爽やかな層が現れる。二人は「後半までずっと美味しい」「酸味があって食べやすい」と絶賛し、最後はじゅんちゃんがグラスを傾けて飲み干し、夫婦の協力で見事完食を達成した。
さらに、完食後にはまるちゃんが長野名物のソースかつ丼を追加で注文し、圧倒的な胃袋を見せつけた。ただ大きいだけでなく、最後まで飽きずに食べられる工夫が凝らされた巨大パフェ。限界喰いに自信がある人は、ぜひ一度味わってみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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毎週火・木・土・日19時に爆食動画更新！ 月・金17時におしゃべりメイン動画更新！ 2018年に結婚した夫のじゅんちゃんと、妻のまるちゃんです！ 激安・デカ盛り・対決企画を中心に、 爆食の裏側やリアルな本音も発信しています！
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