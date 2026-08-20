精神科医らが解説、燃え尽き症候群のサインで最も特徴的な「シニシズム」とは
YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が「【仕事・家事・育児・介護・勉強】燃え尽き症候群の５つのサイン「最も特徴的なシニシズム」」を公開した。動画では、心身のエネルギーが枯渇する「燃え尽き症候群（バーンアウト）」の概要とその危険なサインを紹介。最も特徴的とされる「シニシズム」という反応について解説している。
動画の冒頭では、体を動かすために食べ物が必要なように、心にも愛情や喜び、人から認められることといった目に見えない栄養が必要だと説明している。こういった見えない栄養を十分に得られないまま気を使いすぎると、いつしか心は動きを止め、心の燃料を使い果たした「燃え尽き症候群」に陥ると解説する。
続いて、燃え尽き症候群の5つのサインとして「慢性疲労」「仕事への不信感と意欲低下」「感情が固まる」「イライラ」「体の不調」を提示。中でも3つ目のサインとして挙げられた「シニシズム（冷笑主義）」は、燃え尽き症候群で最も特徴的な反応だという。これは「物事に対して不信感を感じて否定的な態度を取ること」であり、接客業などで客を物のように扱ったり、他人の話を他人事のように感じたりする現象を指す。動画では、この反応について「自分の心を守るための自己防衛反応」であると分析している。
さらに動画では、燃え尽きの原因についても言及している。仕事の負担が平等でない、頑張りが評価されないといった職場では、働く人のエネルギーが吸い取られてしまう。そのため、燃え尽き症候群は個人の資質よりも「環境の問題が大きく、職場環境が改善されない限りは永遠に続いてしまいます」と指摘している。
無理をしすぎて体調がすぐれない場合は、早めに管理者にSOSを出すことが推奨されている。単なる燃え尽きで片付かず、1ヶ月以上も症状が続く場合には、うつ病や適応障害の疑いがあるため「放置せずに医療機関に相談しましょう」と語り、読者の心身の健康管理に警鐘を鳴らして締めくくった。
動画の冒頭では、体を動かすために食べ物が必要なように、心にも愛情や喜び、人から認められることといった目に見えない栄養が必要だと説明している。こういった見えない栄養を十分に得られないまま気を使いすぎると、いつしか心は動きを止め、心の燃料を使い果たした「燃え尽き症候群」に陥ると解説する。
続いて、燃え尽き症候群の5つのサインとして「慢性疲労」「仕事への不信感と意欲低下」「感情が固まる」「イライラ」「体の不調」を提示。中でも3つ目のサインとして挙げられた「シニシズム（冷笑主義）」は、燃え尽き症候群で最も特徴的な反応だという。これは「物事に対して不信感を感じて否定的な態度を取ること」であり、接客業などで客を物のように扱ったり、他人の話を他人事のように感じたりする現象を指す。動画では、この反応について「自分の心を守るための自己防衛反応」であると分析している。
さらに動画では、燃え尽きの原因についても言及している。仕事の負担が平等でない、頑張りが評価されないといった職場では、働く人のエネルギーが吸い取られてしまう。そのため、燃え尽き症候群は個人の資質よりも「環境の問題が大きく、職場環境が改善されない限りは永遠に続いてしまいます」と指摘している。
無理をしすぎて体調がすぐれない場合は、早めに管理者にSOSを出すことが推奨されている。単なる燃え尽きで片付かず、1ヶ月以上も症状が続く場合には、うつ病や適応障害の疑いがあるため「放置せずに医療機関に相談しましょう」と語り、読者の心身の健康管理に警鐘を鳴らして締めくくった。
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