水中で暮らすアシカがなぜ？ 4歳メス「ミコ」が溺死　オスに追われ体温上昇…熱中症による意識障害か　危険な暑さが動物たちにも影響

高知・香南市にある「のいち動物公園」。

園で人気のカリフォルニアアシカの4歳のメス・ミコが7月、溺れて死んでいるのが見つかりました。

水の中で暮らすアシカが、なぜ溺れてしまったのか。

その後の調査で、熱中症による意識障害が起きたとみられることが新たに分かりました。

7月6日、オスのアシカなどと同居する練習を始めたところ、その日のうちに水の底に沈んでいるミコを発見したということです。

調べたところ、ミコはオスに追われるなどし興奮状態となり体温が上昇。

この日の気温は28度でしたが、熱中症による意識障害が発生した可能性が高いということです。

のいち動物公園・本田祐介園長：

（アシカは）暑さ自体には強い方だが、皮下脂肪がたくさんあるので、熱を外に逃がすのが苦手な動物。

園は今後、冷たい地下水を活用することや、監視カメラの設置を検討しているということです。

こうした夏の暑さを巡っては、東京の多摩動物公園でも7月末からの1週間で3頭のライオンが相次ぎ死んでいて、危険な暑さの影響が動物にまで及んでいます。